Obchodní řetězce spouští slevy na školní pomůcky a kampaně zaměřené na školáky. Někde prvňáci dokonce prostřednictvím své školy dostanou příspěvek na pomůcky. To platí především v krajské metropoli. Příspěvek obdrží škola, která pak za ně nakoupí základní školní potřeby pro žáčky prvních tříd jako pastelky, pero, tužky a sešity. Někde dokonce mají sponzory, kteří školám pomáhají prvňáčky dovybavit.

Stačí pohled do letáků a člověk si udělá představu, kolik tak musí do svých školáků investovat. Penál kolem dvou stovek, pero Pilot zhruba dvacet korun, fiXion za sedmdesát a více. Vak na cvičky tři stovky, kapsář dvě. Pastelky dle velikosti, od dvacetikoruny po pětistovku i více. Barvičky a vodovky za zhruba stovku. Plastelína dle velikosti od nejmenšího balíčku za třicet po největší až k sedmdesáti korunám. O pravítkách, kružítkách a dalších potřebách nemluvě. Aktovka od patnácti stovek výše.

„No, já jsem to spočítala a musím si dát bokem tak šest tisíc pro oba kluky. Jeden je druhák, druhý je v šesté třídě. Navíc škola chce na učebnice a pracovní sešity skoro čtyři sta padesát na jednoho a skoro sedm stovek na druhého. Nejvíc stojí pracovní sešit na angličtinu. Loni to bylo trochu jednodušší, Maty dostal pomůcky jako prvňák od školy,“ povzdechla si maminka devítiletého Matyáše a dvanáctiletého Jiříka.

Příspěvek na prvňáky Ústí nad Labem vyplácí už řadu let, v podstatě od doby, kdy takzvané „pastelkovné“ přestal před lety vyplácet stát. Žádné ústecké městské vedení příspěvek nezrušilo, ani to nejspořivější, a nechystá se k tomu ani to současné. „Nevím o tom, že bychom se program chystali zrušit. Má sociální rozměr, pomáhá rodičům do začátku školní docházky. Ceny pomůcek poměrně stouply,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Vlach. „Na tento příspěvek máme v rozpočtu vyčleněno zhruba dva miliony korun. Každý ústecký prvňák tak v podstatě dostane dva tisíce korun. Obdrží je škola, do níž nastoupí. Průměrně každoročně nastoupí do ústeckých škol od devíti do dvanácti set prvňáků. Přesné číslo bývá známo až v říjnu, kdy dorazí čísla ze škol,“ upřesnil referent z kanceláře primátora Karel Rouč.

Ředitel ZŠ Mírová Kamil Veigend popsal, jak peníze použijí. „On ten příspěvek pokryje všechny potřeby prvňáků od učebnic přes pracovní sešity, pastelky a další běžné pomůcky, které potřebují. Bez potřeby jakýchkoli dalších příspěvků. Děti to dostávají postupně. Něco při příchodu, něco dle toho, jak to učitelky potřebují,“ uvedl ředitel.

Pro srovnání, podobný příspěvek je poměrně výjimečný. Litoměřice ho nemají vůbec, v Děčíně dostane prvňáček zdarma pouze takzvanou děčínskou kartu, kterou se identifikuje ve školní jídelně nebo platí jízdné v autobuse. „Normálně je zpoplatněná, stojí pod sto třicet korun. V systému tuhle cenu město dotuje. Rodiče navíc mohou dítěti aktivovat platební funkce karty a nabít mu ji kapesným,“ popsal mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.