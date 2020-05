„Sváču sis sbalil? Sešity máš? Kde je druhá rouška?“ ptá se Lucie Králová z Litvínova devítiletého Matýska. Po více než dvouměsíční pauze se vrací do školní lavice. Škola ale bude vypadat trochu jinak, než dosud.

Při příchodu do školy se měří teplota. Děti chodí ve skupinkách v časových intervalech | Foto: Radka Jirkovská

Stejně jako na všechny jeho vrstevníky čeká na Matěje nástup do školy v přesný čas, tentokrát o půl hodiny dříve než ve zbytku roku. Ještě změřit teplotu u vchodu a hurá do třídy. Oblíbená kamarádka Patricie ale tentokrát úsměv od ucha k uchu nevyvolá. Zůstala doma. „Ve třídě bude dětí asi nakonec třináct, co jsme dostali předběžně nahlášeno. A ne všichni z jedné třídy budou ve stejné skupině. Nebude je učit ani jejich třídní, zasupluje jiná učitelka,“ líčí změny maminka třeťáka.