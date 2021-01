Třicetiletá Markéta z Meziboří se naučila změnám a různým nařízením v posledním roce čelit. „Musíme to zvládat. Děti jsou naštěstí šikovné a mají skvělou učitelku. Takže za mě super,“ řekla Deníku maminka, když přišla s ostatními rodiči předat nejmladší školáky pedagogům.

Ranní rituál se odehrává venku u hlavního vchodu do budovy, kde dveře školákům otevírá školní služba v roušce. Pětadvacetiletá Tereza má dvě děti, ale do školy pravidelně vyprovází dcerku. Malý syn je doma. „Když byla on-lina výuka, tak to bylo dost náročné, ale máme hodného tatínka, který také hlídá a stará se,“ řekla maminka.

Rodičů a zaměstnanců školy se epidemie dotkla loni v březnu, kdy začala platit v ČR první rozsáhlá hygienická opatření. Jako další školy ani ta mezibořská neměla s distanční výukou zkušenosti. Škola ale měla to štěstí, že jí pomohla externí firma, která dodala počítačový software, a na jaře se podařilo zaškolit všechny vyučující.

I když škola měla díky podpoře města už předtím poměrné slušné zázemí v oblasti informačních technologií, ukázalo se, že při rozjezdu distanční výuky nebyl dostatek notebooků. Pomohla dotace od ministerstva školství a škola tak v první vlně epidemie nakoupila notebooky, aby učitelé měli k on-line výuce plně funkční a moderní vybavení. „To byla obrovská pomoc,“ řekl ředitel Jan Peška. „Jaro bylo náročné, ale myslím si, že jsme se poměrně rychle adaptovali a podzim jsme zvládli společně s rodiči a dětmi velice dobře,“ dodal ředitel.



Rodiče s vícero dětmi mohou požádat o tablety, které škola v minulosti získala z různých projektů, a někteří toho využili. Při on-line výuce se klade důraz na stěžejní předměty, jako jsou čeština a matematika. Škola také využívá jiných distančních aktivit, třeba pracovních listů či referátů, a kombinuje je, aby děti učení bavilo, neunavilo a neodradilo je. „Nebylo by rozumné přišpendlit děti k počítačům,“ vysvětlil ředitel výhody využívaní různých forem výuky na dálku, které se přizpůsobil rozvrh.



Navzdory tomu, že on-line běží mnohem lépe než na jaře, není to podle ředitele ideální stav. „Prezenční výuku nám to nikdy nenahradí, chybí přímý kontakt. Doba je proto stále složitá a vzdělávání trochu trpí,“ uvedl ředitel. Podle něj je dobře, že žáci 1. a 2. ročníku mohou chodit do školy, ale pro některé žáky 9. ročníku může být přechod na střední školu obtížný. Proto se škola snaží, aby nejstarší žáci při on-line nepolevili. Výhodou je, že škola v Meziboří, které má necelých pět tisíc obyvatel, je vzdělávacím zařízením rodinného typu. Dvojka z chování tam nepadla několik let.

Ředitel školy Jan Peška je zároveň předsedou Spolku přátel Meziboří, jehož tři desítky členů se už šestým rokem snaží pořádat pro obyvatele mladého města různé akce, aby lidi dali dohromady a udrželi nově založené tradice. Loni však kvůli epidemii nemohli uspořádat ani podzimní Mezibořský Gulášfest, na který chodila tisícovka lidí.



Letos by spolek rád zorganizoval další ročník, ale bude záležet na vládních opatřeních. Ty rozhodnou i o tom, zda v květnu bude loni odložená staročeská veselice. Na neurčito se odkládá i setkání dětí se seniory. Před lety to mělo úspěch – školáci a senioři v městské společenské místnosti soutěžili ve stolních hrách, kam přinesli i napečené dobroty.