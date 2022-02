Když loucká škola přijde na nějakou akci, tak se pořadatelé ptají: „A další třídy nedorazí?“ Odpověď zní: „Ne, ne, my jsme celá škola!“ Základní škola v Louce u Litvínova je totiž nejmenší v okrese Most. Škola s pěti ročníky nyní vzdělává 31 dětí ve třech spojených malotřídkách. Věkově smíšené skupinky jsou vhodné pro děti, které na 1. stupni nesnesou větší kolektivy a potřebují téměř rodinné zázemí. Když je přestávka, je v malé škole klid jako během vyučování.

„Tím, že jsme malý kolektiv a máme málo dětí ve třídě, se blížíme alternativní škole,“ řekla ředitelka školy Radka Jašontková, která je zároveň třídní učitelka a v obci ještě řídí mateřskou školu.

V Louce učí od roku 2008 a ředitelkou je čtvrtým rokem. Předtím pracovala v Litvínově na speciální škole, kde to podle ní bylo také fajn, ale školička na venkově ji přitáhla jako magnet. Jednou v ní zaskakovala a už neodešla. „Prostě se mi tu zalíbilo,“ uvedla.

Jinde platí rodiče velké peníze za soukromé školy, aby se jejich děti neučily v přeplněných třídách a ve stresu, ale v Louce to mají zadarmo. Malotřídky učí žáky rozvrhnout si práci, samostatně najít a vyřešit problém, spolupracovat mezi sebou. Učitel má s žákem častější kontakt a zpětná vazba je okamžitá. Osvědčilo se i propojení ročníků. Starší žáci pomáhají ve třídě mladším, kteří se pak lépe orientují v dalším ročníku. Každá třída má také asistenta pedagoga, takže je víc času na individuální přístup. Všichni se navzájem dobře znají a mají o sobě přehled, takže kdyby se objevil výchovný problém, třeba šikana, tak se neutají a může se okamžitě řešit. Ředitelka oceňuje i dobré vztahy mezi zaměstnanci, mezi školou a rodiči a vstřícnost obce, která je zřizovatelem.

Přáním ředitelky je, aby se škola dál modernizovala. Plynem vytápěná dvoupodlažní budova z roku 1932 vypadá spíše jako velká vila. Je sice hezká, ale stará. Obec se ji snaží zvelebovat. Udělala třeba nová okna, loni rekonstruovala sklep, ale objekt potřebuje zateplit jako školka, která dostala přednost.

„Hlavně abychom měli děti,“ zdůrazňuje to nejdůležitější ředitelka. Na venkově se tolik dětí nerodí a ne vždy je silný ročník. Někteří rodiče se navíc bojí děti do malotřídky dávat kvůli obavě, že pak nezvládnou přechod na druhý stupeň v tradiční městské škole. Podle ředitelky s tím však starší děti nemívají problém. Například jedna žákyně letos odchází rovnou na víceleté gymnázium.

Zápis do prvního ročníku v Louce bude v dubnu. Kolik nováčků dorazí, nelze odhadnout, protože v minulosti přicházely i rodiny z Mostu, Litvínova, Lomu či Mariánských Radčic. Není neobvyklé, když některé děti nastoupí až po roční zkušenosti jinde. „Rodiče zjistí, že velké školy jejich prvňáčkům až tak nevyhovují, a tak se rozhodnou, že dětí dají do druhého ročníku k nám,“ řekla ředitelka.

Budova, jejíž součástí je družina, má kompletní vybavení. V každé třídě je dotyková nebo interaktivní tabule, v podkroví mají děti PC učebnu, knihovnu a kuchyňku. Když je v Litvínově plavecký výcvik, jde na něj celá škola. Má také prostornou zahradu s hracími prvky a zastřešenou pergolou, kterou žáci využívají za pěkného počasí jako venkovní třídu. Ke sportu slouží multifunkční hřiště v obci a v zimě tělocvična TJ Baník Louka u Litvínova. Pro handicapované žáky je ve škole schodolez. Kuchyně zajišťuje pro zájemce dopolední svačinku a oběd, který je v jídelně školky.

Škola má kapacitu 55 žáků a kromě třicítky dětí z denní docházky, eviduje i „dálkaře“, což jsou děti z různých měst v ČR, které rodiče učí doma a do Louky jezdí na přezkoušení.

Škola a školka mají dohromady 16 zaměstnanců. Jediným mužem je školník. Nevýhodou tak malé organizace je, že když někdo dočasně „vypadne“, hůř se zastoupí. Ředitelce, která nemá zástupce, pomáhá s provozem ekonomka Jana Andršová. Kdyby najednou obě dostaly covid, bude problém. „Naštěstí se to nestalo,“ sdělila s úlevou ekonomka. Škola nebyla ani v karanténě a ustála i distanční výuku během lockdownů, i když to bylo složité. Dětem chyběl sociální kontakt.

Čím to je, že obec si školu drží tak dlouho navzdory malému počtu žáků? „Je to srdeční záležitost, která se tu dědí. Školu chceme zachovat i pro další generace dětí. I naše školka je vyhlášená. Pro obec je dobře, že školu a školku máme,“ upozornil starosta Roman Dub, který do obecní školy také chodil.

Obec ví, co dělá. Ve druhé polovině 19. století podpořil růst obce právě rozvoj místní školy. Od roku 1832 náležela Louka ke škole v Horním Litvínově a roku 1854 byla v obci zřízena expozitura. V roce 1870 byla škola osamostatněna a do konce 19. století se rozrostla na pět samostatných tříd. Ve školním roce 1913/14 byla v Louce (č.p. 107) otevřena i česká škola, prozatím jako soukromá. Vedle fungující německé školy byla v roce 1932 nakonec postavena a otevřena moderní česká škola (č.p. 163), kde se děti učí dosud.