Mostecká 17. ZŠ na panelákovém sídlišti Liščí Vrch, v takzvaných Sedmistovkách, je už patnáct let zavřená. Městu se zchátralý areál nepodařilo prodat ani pronajmout. Teď má v plánu nevyužitou školu zbourat a na uvolněné ploše postavit parkovací dům. „Co se týče nás řidičů, je to určitě dobrý záměr. Tady je problém odpoledne zaparkovat. Kolikrát se stává, že na parkovišti někdo nechá auto stát blbě uprostřed a volají se strážníci,“ řekl 31letý Josef, který v lokalitě bydlí od dětství.

Podle něj ani velká garáž vzhled sídliště nepokazí. „U nás v Sedmikilech je architektura slabá a já jsem zvyklý koukat na baráky,“ dodal. Parkovací dům by ale odclonil alejí, pokryl zelení a okolní prostranství zvelebil, aby stavba tolik nedráždila kritiky.

„Nejsem příznivcem bourání školy. Podle mě je to zachovalá budova a udělat z ní parkoviště je škoda,“ sdělil naopak 66letý Jan. Jako řidič a starousedlík připustil problémy s parkováním. „Kdo ale chce, tak zaparkuje. Tady okolo jsou i placená parkoviště,“ namítl. Školu vidí z balkonu. „Má všechno, od kuchyně po tělocvičnu. Stačí jen najít provozovatele,“ uvedl. Ani maminky s dětmi se neshodnou. „Demolice? To snad ne! Vždyť parkoviště jsou všude kolem. Lepší jsou hřiště. Ta tady ubyla. Nebo park,“ zlobila se jedna žena s batolaty. Další dvě Deníkem oslovené mladé matky upřednostnily auta.

Záměr výstavby parkovacího objektu v areálu bývalé 17. ZŠ schválili radní před pár dny. O vzhledu, kapacitě a provozu se bude ještě jednat. Podrobnosti obsáhne studie. Na demolici tří pavilonů chce město sehnat dotaci. „Veřejná zakázka na demolici se vyhlásí pravděpodobně na konci letošního roku nebo hned na začátku příštího,“ řekla mluvčí radnice Klára Vydrová.

Následná stavba by zahrnula i školní hřiště. Celé území má nabídnout lepší podmínky pro vybudování parkovacího objektu než jiná místa na sídlišti. Radnice se odvolává na Koncepci dopravy v klidu a analýzu poptávky po parkovacích místech.

„Demolice není určitě správný krok. Já rozumím těm, co mají auta, ale na druhou stranu škola byla stavěná pro děti a mládež a pro ně by to mělo zůstat,“ sdělila 56letá Eva, která auto nemá. Děti si podle ní nemají kde hrát, a tak řvou kolem domů. „Je to sporné. Sídliště potřebuje obojí, parkoviště i hřiště,“ konstatovala její sousedka. „Než aby škola zela prázdnotou, to ať z ní radši udělají parkoviště!“ prohlásila 51letá Andrea.

Letitý záměr

Jenže bude to stačit? „Pro Most je budoucnost parkování velkou výzvou,“ upozornil bývalý ředitel 17. ZŠ Jaroslav Šíma. Patří k lidem, kteří chápou potřeby řidičů, ale zároveň mu dělá starosti bující automobilismus, který mostecká sídliště zatěžuje.

Záměr zbourat školu není nový. Deník už v roce 2017 zjistil, že radnice o demolici vážně uvažuje. „Je to jedna z variant,“ řekl tehdy primátor Jan Paparega. Areál byl už přes rok na prodej jako nepotřebný městský majetek, ale nenašel se kupec, i když město cenu za celý komplex snížilo z 18 milionů na 17,1 milionu korun.

17. ZŠ skončila v roce 2005 v rámci takzvané optimalizace sítě základních škol, kterým ubývali žáci. Většina rozpuštěných třídních kolektivů přešla na 18. ZŠ.

Obě školy jsou stavebně propojené, což zvyšuje náročnost demolice. Záměr se před lety objevil i v zásobníku projektů Strategického plánu rozvoje města. Bourat se mělo za 34 milionů korun a město chtělo získat dotaci z programu Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.

Vyklizený areál se nepodařilo ani dlouhodobě pronajmout. Sešlo i ze záměru udělat ze školy dočasné sídlo mostecké státní policie, která chystala rozsáhlou rekonstrukci své centrály u nádraží. Tento projekt se zatím posouvá.