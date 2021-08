Úřední blokáda skládky nebezpečného odpadu na Mostecku platí dál. Provozovateli utíkají peníze ze státní zakázky, která řeší ochranu přírody ve středních Čechách.

Areál společnosti Celio má 38 hektarů, slouží ke skládkování a zpracování různého druhu odpadu. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Rozhlehlý soukromý areál Celio v neobydlené centrální části okresu Most, kde se na 38 hektarech pod úředním dozorem shromažďuje a zpracovává nejrůznější odpad, stále funguje v omezeném režimu. Svoz běžného smetí z okolních obcí sice pokračuje, ale z bezpečnostních důvodů je uzavřena část skládky pro nebezpečný odpad, kde neohlášená kontrola koncem července našla zasypané sudy s obsahem rizikového styrenu. Vedení areálu oznámilo, že se jedná o odpad dovezený v rámci státní zakázky ze staré ekologické zátěže ve středočeské Nelahozevsi a že uskladnění je dočasné a v souladu se sanačním projektem schváleným veřejnými institucemi. Z takzvaných styrenových smol Celio vyrábí alternativní palivo pro cementárny. Zakázka se však kvůli uzavírce dostává do skluzu. Případem se navíc zabývá policie. Kdy se provoz vrátí do normálu, zatím není jasné.