I několik měsíců poté, co neočekávaná kontrola odhalila nebezpečný styren, zůstávají sudy s touto velmi hořlavou látkou na skládce Celio mezi Litvínovem a Mostem. A stále se neví, co s nimi bude. Krajský úřad vyzval provozovatele skládky, aby do srpna navrhl bezpečné řešení, jak špatně a nelegálně skladovanou látku zlikvidovat. Minimálně dalších několik měsíců tak styren na skládce bude. Pokud firma nesplní nařízení, odstraňování se může ještě protáhnout. Kauzou se zabývají také kriminalisté, kvůli údajnému podvodu a obecnému ohrožení obvinili devět lidí a dvě společnosti.

Obavy, že by sudy s nebezpečnou a vysoce hořlavou látkou mohly ohrozit zdraví lidí v okolí skládky, se v posledních dnech objevují stále častěji. „Nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí. V kazetě, kde je uložen styren, je zákaz manipulace v okruhu desítek metrů. Nemůže tam dojít k náhodnému přehrabání či náhodnému zapálení,“ uklidnil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Soud poslal do vazby šest z devíti obviněných v kauze skládky Celio

Lidé se obávají zahoření hlavně v létě. Na Celiu se to v minulosti dělo opakovaně, byla tam už řada větších požárů. „Místo, kde jsou sudy se styrenem, je pod dohledem. Ta kazeta je stabilizována. Je to zahrnuté hlínou, neustále monitorováno. Na místě je neustále policie, je to hlídáno i elektronicky, spolupracují tam hasiči. Není důvod k obavám, bezprostřední ohrožení nehrozí. Pokud by se situace změnila, jsme připraveni jednat,“ ujistil Schiller.

Neohlášená kontrola České inspekce životního prostředí (ČIŽP), která odhalila na Celiu špatně skladovanou nebezpečnou látku, se odehrála loni v červenci. Inspektoři tam našli značné množství sudů, které tam byly přijaty od září 2019 do června 2020, navezeny byly ze skládky ve středočeské Nelahozevsi pro následnou ekologickou likvidaci. K té ale údajně nedošlo. Sudy obsahovaly styren. Na hraně navážky bylo na délce minimálně 70 metrů umístěno několik vrstev sudů na sobě a v několika řadách, další měly být na přilehlé straně. Podle inspektorů firma odpad skladovala, přestože měl být zlikvidovaný mimo areál skládky. Údajně tam mělo být až 1 266 tun nebezpečné látky. Podle vyšetřovatelů obvinění nechali sudy s extrémně hořlavou látkou nelegálně zahrabat.

Provozovatel skládky: Nepochybili jsme. Inspekce i kraj tvrdí opak, našly styren

Od té doby sudy na skládce u Litvínova stále jsou. ČIŽP omezila provoz skládky a nařídila, že se sudy se zatím nesmí vůbec manipulovat. Při špatném zacházení by hrozily exploze nebo požáry. Krajský úřad pak rozhodl, že Celio musí předložit plán na bezpečnou likvidaci. „Provozovateli bylo uloženo připravit projektovou dokumentaci řešící uložení a likvidaci styrenů v takové podobě, aby se podle ní mohlo následně okamžitě přistoupit k provedení. Na zpracování má provozovatel tři měsíce,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Plány musí firma předložit do 5. srpna. Projekt pak musí schválit také ČIŽP.

Co se ale stane, pokud provozovatel skládky úkol nesplní? Kraj by pak kontaktoval ministerstvo financí, právě to vypsalo soutěž na likvidaci nebezpečných odpadů, které následně měly skončit na litvínovské skládce. Resort navíc už vyzval vítěze výběrového řízení, obviněnou firmu Aquatest, aby zjednala nápravu. Pokud tak během několika týdnů nebo měsíců neučiní, ministerstvo by hledalo urychleně jiného zhotovitele zakázky. V každém případě je ale pravděpodobné, že řešení bude trvat několik měsíců. Firma Aquatest je stejně jako Celio součástí skupiny Purum Kraft.

Skládka kvůli sporu o styren nemůže vyrábět alternativní palivo

Kauzou se intenzivně zabývali kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu, letos v lednu detektivové rozjeli zatýkání. Obvinili 9 lidí a 2 firmy, a to nejen z podvodu, ale také z obecného ohrožení a ohrožení a poškození životního prostředí. Státní zastupitelství uvedlo, že zločiny se mají týkat právě veřejné zakázky na sanaci staré ekologické zátěže, která pochází ze skládky Nelahozeves Kaučuk společnosti Unipetrol, ukládaly se tam zbytky z výroby polystyrenu. Zakázku získala za zhruba 30 milionů firma Aquatest. Detektivové jsou přesvědčeni, že místo aby byly odpady upravovány a zlikvidovány ve zcela jiném zařízení, končily na skládce Celio a státu byly údajně předkládány fiktivní potvrzení o likvidaci. Sudy pak měly končit mezi běžným odpadem.

Deník oslovil také zástupce skládky Celio a společnosti Purum Kraft, na zaslané dotazy ale nereagovali. Dříve se ale nařčením bránili. Po kontrole tvrdili, že odpady úpravou řádně procházejí, ale postupně, že uskladnění bylo jen dočasné. Nestačily údajně kapacity externí firmy, která odpad likvidovala, a tak provozovatel skládky přistoupil k dočasnému uskladnění. Velká část látky prý už tehdy byla řádně zlikvidována, zbývala už jen menší část.