Trend postupného oteplování klimatu je patrný i podle jednatele Sport areálu Klíny Josefa Dlouhého. „Umím si představit i zimu, kdy se v našich nadmořských výškách, tedy kolem 700-800 metrů nad mořem, nebude lyžovat vůbec,“ řekl. Za lyžováním se podle Dlouhého bude jezdit výš, více samozřejmě do zahraničí, do Alp. „Budou se navštěvovat i nové destinace jako Gruzie, Ukrajina,“ doplnil jednatel areálu.

Na to, jestli kvůli nedostatku přírodního sněhu a teplejšímu počasí klesají lyžařským střediskům tržby, ale prý není jednoznačná odpověď. „Každá zimní sezona je jiná,“ uvedl Dlouhý. Loňské tržby tady patřily mezi rekordní, letos to však bude slabší.

Lyžování nestačí

Vedle rostoucích nákladů nutí skiareály zdražovat také častější zasněžování. To ale není vše. Jestli se chtějí provozovatelé sjezdovek udržet, musejí přicházet s dalšími službami. To ale podle Dlouhého není výhradně důsledkem změny klimatu. „Byla by to nutnost, i kdyby ročně napadly dva metry sněhu. Lyžování dnes už není jen o lyžích, snowboardech či běžkách. Zákazníci se chtějí kvalitně najíst, ubytovat a zabavit,“ doplnil jednatel areálu.

Na Klínech o tom byli přesvědčeni, ještě když mrzlo a sněžilo. „Bylo nám jasné, že samotná zima nás neuživí. Proto jsme postavili hotel s restaurací a pivovarem, koupili dvě horské chaty, postavili sportovní halu a sedačkovou lanovku. A rozjeli letní aktivity,“ dodal Dlouhý.

Loni se tak v Klínech dostali s letními tržbami na úroveň 70 procent těch zimních. Letos má k lákadlům přibýt i „zip-line“ – přejezd na kladce upevněné na ocelovém laně. Po zip-line by se měl člověk dostat z centra areálu na protější stranu údolí. „Tam přestoupíte na druhé lano a přejedete zpět na dolní stanici lanovky. Ta vás vyveze zase zpátky,“ popsal jednatel areálu. „Vychytávka“ bude měřit 2,2 kilometru, bude tak patřit mezi nejdelší na světě. Místy se ocitnete až 150 metrů nad zemí. „Pokud půjde vše dobře, tak se první zájemci svezou už v září letošního roku,“ slíbil Dlouhý.

Důvod ke skepsi nemají ani ve Skiareálu Klínovec. „Tržby neklesají, každým rokem naopak evidujeme nárůst návštěvnosti. Letošní sezona je v plném proudu, v tuto chvíli jsou tržby a návštěvnost srovnatelné s loňskou sezonou,“ sdělila Hana Hoffmannová z marketingu skiareálu. „Díky dlouhodobým investicím do zasněžování jsme zprovoznili areál i přes nedostatek přírodního sněhu. Získali jsme tak určitou výhodu oproti níže položeným a menším areálům, které neměly možnost své sjezdovky připravit,“ doplnila Hoffmannová.

Obří nádrže

Skiareál se o rozšíření možností pro technické zasněžování snaží dál. Vodu chtěl čerpat i z pohraničního potoka Polavy. K věci se ale vyjadřovala i německá strana a ta s tím měla problém. Nedávno krajský úřad odběr nepovolil a řízení zastavil. Zásobování a retenci vody tak na Klínovci řeší jinak. „Loni jsme navýšili kapacity retenčních nádrží o 20 tisíc kubíků zadržené vody. Díky tomu se dostáváme celkem na asi 65 tisíc kubíků, což je nejvíce v ČR,“ pochlubili se ve skiareálu. Retenční nádrže tam zajišťují soběstačnost ze 70 procent bez ohledu na momentální přítoky.

I na Klínovci si uvědomují zájem o letní aktivity. V roce 2016 tu otevřeli trail park pro cyklisty na horských kolech. Dnes má na 30 kilometrů tras pro profíky, začátečníky i děti, obsluhuje je čtyřsedačková lanová dráha. Kolaři navíc můžou využít dalších asi 70 kilometrů značených tras v okolí. Loňská návštěvnost trail parku překročila 50 tisíc lidí. Další sezonu příznivcům horských kol otevřou v květnu a uzavřou v říjnu.

Situaci se přizpůsobují i na německé straně Krušných hor. „Některé areály ukončí provoz, další se budou věnovat rozšíření sportovních a zážitkových aktivit jako v případě Altenbergu nebo Oberwiesenthalu,“ připomněl Josef Dlouhý.

Aspoň rozhledna

Více důvodů k chmurám mají na malé sjezdovce u Malečova na hranici ústeckého a litoměřického okresu. „Horší sezonu jsem nezažil,“ konstatoval Miroslav Fára ze Ski klubu Pohoří. „Vlek jsme nespustili ani jednou a podle předpovědí to vypadá, že sezonu můžeme odpískat,“ povzdychl si.

Provozovatelé sjezdovky vodu na technický sníh čerpají z nádrže v lese zbudované vlastními silami. Zasněžování několika děly ale nemá moc smysl, pokud jsou teploty v zimě stále vysoko nad nulou. Nadšenci však mají v záloze něco jiného než sněhové radovánky. Plánují využít zdejší vlek pro trekové cyklisty. Nad sjezdovkou navíc spolek Malečovský rozhled finišuje snovou rozhlednou. I ta do oblasti přitáhne turisty.