Skiareály nechtějí riskovat zimu na blátě. Pořídily sněžná děla

Krušné hory /PŘEHLED CEN, FOTO/ - Více sněhu i zdražování. Skiareály jdou do sezony s novinkami.

Tři slabší zimy naučily skiareály obezřetnosti. Aby si pojistily sezonu a nalákaly co nejvíce lyžařů a snowboardistů, všechny si chtějí zařídit co největší kopec sněhu.

V největším lyžařském středisku, ve Skiareálu Klínovec, bude sníh na svazích chrlit téměř sto padesát sněžných kanónů. „V podzimních dnech jsme osazovali sněžná děla a zasněžovací tyče po sjezdovkách. V tuto chvíli jsme už připravení a jediné, na co čekáme, je přízeň počasí,“ ohlásila mluvčí klínoveckého skiareálu Hana Hoffmannová.

„Do zasněžovacího systému jsme letos opět investovali přibližně dvanáct milionů korun. Nakoupili jsme patnáct nových děl, celkem jich máme v areálu 147,“ upřesnila, jak vypadá klínovecký arzenál.

Tak se v sezoně jezdí na Měděnci:

tak v Meziboří:

a tak na Klínech:

Riskovat sezonu na trávě nechtějí ani ve Sport areálu Klíny na Mostecku, kde dokoupili kanón. Zasněžování posílili také ve Ski areálu Český Jiřetín. „Chceme vysněžit sjezdovku za kratší dobu, proto jsme vyměnili podávací čerpadlo na vodu. Všechna tyčová děla tak utáhne jedno čerpadlo,“ zmínil mluvčí areálu Jiří Drahorád. Do dvou nových sněžných děl investoval také Zimní areál Meziboří.

Menší areály na Chomutovsku také loni bojovaly o sníh na svazích. „Pro letošek jsme si raději půjčili zasněžovací tyče, které dokážou vysněžit sjezdovky rychleji než kanóny. Při naší nadmořské výšce je zasněžování alfou omegou,“ uvedl předseda TJ Mezihoří Jiří Rytíř.

Ke zdražování letos přistoupili na Klínovci a Klínech. Jde ale o desetikoruny. Na Klínovci stála loni celodenní permanentka pro dospělého 65O korun, letos je za 680. Na Klínech zvýšili cenu večerního lyžování, a to z 280 na 290 korun. Zdražil i multifunkční skipas, a to ze 750 na 770 korun. „Je to nejférovější skipas, který nezapočítává dobu, kdy jste nejezdili. Rozběhne se vždy s novým použitím vleku,“ vysvětlil jednatel areálu Josef Dlouhý.

Ostatní střediska, která Deník oslovil, zůstala na stejné úrovni. „Pozitivní je, že desátý rok po sobě nezdražujeme. Nejsme podnikatelé, ale nezisková organizace, která provozuje kopec a vše, co se vydělá, investujeme zpět,“ zmínil Rytíř z Mezihoří na Chomutovsku.

Novinku pro ty, kteří nehoví jen vyžehlenému „manšestru“, pro letošek připravili na Klínech. „Kromě toho, že rozšiřujeme výuku v lyžařské škole, aby se děti naučily jezdit na terénních nerovnostech, což je zábavnější než drilování na place, chystáme ,fajnlanu,“ přiblížil Dlouhý. „Vznikne podél centrální sjezdovky a půjde o zábavnější trať s klopenými zatáčkami a zajímavějším terénem,“ doplnil.

Za kolik si zalyžujete:



Chomutovsko Ski areál Klínovec

Denní skipas pro dospělého 680 Kč,

pro dítě 540 Kč



Skiareál Pyšná

Celodenní jízdné pro dospělého 280 Kč, dítě 200 Kč



Ski areál Alšovka

Celodenní jízdné pro dospělého 300 Kč, dítě 200 Kč



Ski areál Mezihoří

Dospělí 200 Kč/3 hodiny, děti 150 Kč/3 hodiny



Mostecko: Sport areál Klíny

Denní skipas pro dospělého 440 Kč,

pro dítě 290 Kč (do 15 let)



Zimní areál Meziboří

30 jízd stojí 300 Kč, 1 jízda 10 Kč



Ski Areál Český Jiřetín

Celodenní jízdné 300 Kč, děti do 6 let v doprovodu dospělého jezdí zdarma