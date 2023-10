/ANKETA/ Pod vlnou kritiky se ocitl výsledek ankety, ve které lidé v Mostě hlasovali, zda má letos město přivítat příchod nového roku ohňostrojem. Většina hlasovala ve prospěch ohňostroje, ankety se však zúčastnilo 906 hlasujících a pro byla jen těsná většina. Řadě lidí se nelíbí, že o ohňostroji rozhodl jen zlomek z celkového počtu lidí žijících ve městě.

V anketě, kterou uspořádalo město na Mobilním rozhlase a Mosteckých listech, hlasovalo 484 lidí, kteří záměr podpořili, 422 hlasujících pak bylo proti ohňostroji. Na základě výsledku ankety se město rozhodlo silvestrovský ohňostroj uspořádat.

„Městský ohňostroj bude opět odpálen z hradu Hněvín a nabídne několikaminutovou světelnou podívanou. Jsme si jisti, že většinu Mostečanů obtěžuje celodenní, amatérské odpalování pyrotechniky, které probíhá většinou nekontrolovaně. Městský ohňostroj v tomto ohledu považujeme za důstojnou oslavu nového roku a k ní ohňostroj neodmyslitelně patří,“ informoval na webu města mostecký primátor Marek Hrvol.

Někteří lidé se kvůli ohňostroji bouří. „906 lidí mluví za celý Most? Paráda… město má 62 587 osob - údaj z roku 2022, ale rozhodlo 906 lidí… to by snad ani nemělo být platné pro slabou účast,“ napsala v diskuzi na facebooku Stanislava M. „No skvělé! Vystresovaná zvířata, mrtví ptáci, světelný smog… Nikdy to neskončí,“ přidala se Helena H.

Řada lidí také na sociální síti kritizovala, že o anketě nevěděla. „Také jsem o anketě nevěděl. Most má více obyvatel, než hlasovalo. Nesouhlasím s ohňostroji. Je to o ničem. Nesmysl. Všechno je proti, vyhozené peníze, škodí životnímu prostředí, škodí všem živým bytostem, odpad atd. Já nevidím jediný smysl ohňostrojů. Tyto peníze by mělo město využít jinde,“ zveřejnil svůj názor Stanislav S.

Další lidé ohňostroj na Hněvíně vítají, čemuž nasvědčuje i počet kladných reakcí u příspěvku města, které na své facebookové stránce o akci informovalo. Řadě dalších lidí se však nezdá umístění a raději by byli, kdyby se ohňostroj uskutečnil na náměstí. „Na Hněvíně to není ono, není to ta správná atmosféra. Mělo by se to zas vrátit na náměstí. Letos se dívat nebudeme,“ napsala v diskuzi například Kateřina B.