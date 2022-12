Koncerty známých kapel, velké ohňostroje, stánky s občerstvením. Zatímco řada měst a obcí chystá na silvestra běžnou zábavu, město Litvínov připravilo pro veřejnost netradiční oslavu konce roku 2022. V pátek 31. prosince v zámeckém parku uspořádá Rodinného silvestra s originálním programem, který bude moderovat zpěvák a litvínovský rodák Aleš Lehký. Setkání začne v 17 hodin a návštěvníci se mohou těšit na videoprojekci promítanou na budovu Zámku Valdštejnů, na vystoupení kejklíře s ohněm a na zdravici hraběcí rodiny Valdštejnů, což budou herci v dobových kostýmech. „Letos je to úplná novinka,“ sdělila Dáša Wohanková z oddělení propagace města. Slavnostní atmosféru u zámku navíc doplní ponocný, který diváky doprovodí do Voigtových sadů, kde v 18 hodin radnice nechá odpálit ohňostroj s barokní hudbou. Tento program radnice chystala poprvé na Silvestra 2021, ale kvůli covidu ho tehdy musela výrazně omezit a zůstalo jen u ohňostroje.

Pestřejší silvestrovská zábava bude letos i v Mostě, kde loni město muselo kvůli vládním protiepidemickým opatřením zrušit večerní koncert Michala Hrůzy, na který by byl nával. Nyní žádná omezení nejsou, takže radnice láká lidi na silvestrovskou zábavu na 1. náměstí se sloganem „Most, párty bude dost!“. Očekává se vysoká návštěvnost, podobně jako při rozsvícení vánočního stromu, kdy na náměstí dorazily tisíce lidí. Silvestrovská show v centru, kde je stále vánoční trh, vypukne v 17 hodin, kdy zahraje pop-rocková skupina Echo z Nového Jičína. „Prý to bývá velká párty, tak už se moc těšíme,“ oznámila skupina na sociálních sítích. V 18 hodin zazpívá na pódiu Monika Absolonová a o hodinu později uvidí Mostečané ohňostroj odpálený z hradu Hněvín. Světelná show potrvá osm minut a bude ji předcházet mimořádné dopravní opatření. „Z bezpečnostních důvodů bude 31. prosince od 10 hodin uzavřena silnice na Hněvín, stejně jako horní parkoviště,“ informovala radnice.

Sportovní nadšenci oslaví závěr roku pohybem. Děti i dospělí z několika okresů mají opět sraz v mosteckém rekreačním areálu Benedikt, kde se 31. prosince uskuteční 37. ročník silvestrovského běhu Benedikt 2022. „Odhaduji, že by mohlo přijít až 150 běžců,“ řekl Milan Rybák z Atletického klubu Most, který akci pořádá. Předchozí dva roky běžeckou soutěž omezil covid, letos se ale podle organizátora vše zase vrací do normálu. Nižší bude možná účast jen u dětí, protože někteří rodiče je předem omlouvají z důvodu nachlazení. Závody dětských kategorií od batolat po školáky začnou v 9 hodin a běhy dospělých v 10 hodin. Tratě jsou dlouhé od 60 metrů do šesti kilometrů a odměnu dostanou první tři v každé kategorii. Hlavního běhu na 2 a 6 km se mohou účastnit také lidé se psy na řemínku. Startovné pro děti je 20 korun, pro dospělé 50 korun, a zázemí je jako každý rok v nedaleké jídelně 18. ZŠ.

Kromě běžců se na silvestra setkají otužilci. Ti mají od 13 hodin akci Rampouch, při které se ponoří do jezera Most. Kdo raději bruslí, může 31. prosince využít kluziště u mostecké radnice, které bude otevřené od 10 do 18 hodin. Na Nový rok, kdy je státní svátek, bude kluziště zavřené a pro veřejnost začne sloužit od pondělí 2. ledna. Mostecký aquadrom bude na silvestra v provozu od 9 do 13 hodin a v neděli 1. ledna od 15 do 21 hodin.