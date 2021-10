Ještě svodidla. Na části I/13 mezi Teplicemi a Mostem pak zvýší rychlost

Když jedete z Teplic do Mostu devadesátkou, patříte tu k nejpomalejším. Výjimkou není ani to, že vás levým jízdním pruhem předjede kamion. Příliš řidičů tu podle pravidel nejezdí. Přitom se už řadu let hovoří o tom, že by se právě na této silniční propojce dvou okresních měst mohla povolit stodesítka. Zjišťovali jsme na Ředitelství silnic a dálnic, jak to s návrhem na rychlejší provoz je.

Silnice I/27 Chomutov - Bílina v Mostě. Zde by měl začínat právě první úsek směrem na Bílinu, kde se pojede 110. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Kvůli uvažovanému zrychlení provozu mezi okresními městy Teplice a Most z 90 na 110 kilometrů v hodině provedlo ŘSD na silnici I/13 už několik úprav. Potřebných kvůli větší bezpečnosti. Kde všude? Od Mostu až po Liběšice je podél čtyřproudové silnice v obou směrech nový plot. „Následovat bude instalace nových svodidel a změna svislého dopravního značení,“ sdělila Deníku Dana Zikešová z chomutovské pobočky ŘSD. Právě úsek od OBI v Mostě až po Liběšice má být prvním, kde budou moci řidiči více přišlápnout už v příštím roce plyn. Kdy budou silničáři na úpravách pracovat, je odvislé na vyřízení potřebné dokumentace. „Nyní je podána žádost o stanovení úprav na Krajském úřadu Ústeckého kraje. Po vydání stanovení místní úpravy silničního provozu proběhnou zbylé práce pro změnu tohoto úseku silnice I/13 na silnici pro motorová vozidla,“ uvedla Zikešová. Dalším úsekem, který by měl přijít na řadu, je úsek z Bíliny do Teplic. Zde si ŘSD teprve nechává vypracovat studii. Dopravní experti na tomto úseku upozornili na problém v krátkých nájezdech z okolních silnic a početné autobusové zastávkové zálivy. „Kvůli vyšší rychlosti aut by autobus měl problém vyjet zpátky na dopravní tepnu. Krátké připojovací pruhy jsou rovněž dopravním oříškem k vyřešení. Jde o hodně nebezpečná místa,“ prohlásil dopravní expert Jan Pechout. Odborníci přes dopravu navíc tvrdí, že čeští nedisciplinovaní šoféři nejsou na jakékoliv zvyšování rychlosti připravení. Volby? Nezájem! V Obrnicích přišlo k urnám nejméně lidí v republice Přečíst článek › Policie mezi Mostem a Teplicemi často „loví“, protože řidiči zde devadesátku nedodržují. „Zaznamenali jsme při kontrolách i případy významného překročení rychlosti až o 50 km/h a více,“ sdělila v souvislosti s dohledem na dodržování rychlosti na této silnici už před časem mluvčí severočeské policie Šárka Poláčková. Průtah Bílinou je rovněž už řadu let v řešení. Nyní se jako vhodná varianta pro zrychlení provozu jeví podzemní tunel, který by z města tranzitní dopravu odklonil. Čtyřproudová silnice I/13 z Teplic do Mostu svádí řidiče k rychlé jízdě. Testovací jízda Deníku z Teplic do Bíliny trvala při rychlosti 90 km/h zhruba 8 minut. Nutno ale podotknout, že šoféři tu devadesátkou rozhodně nejezdí. Jen v úseku mezi Teplicemi a Tuchlovem, který je zhruba v polovině trasy, předjelo redakční auto 12 aut. Řidiče nepoučila ani tragická nehoda, která se stala před čtyřmi lety na uvedené silnici u Obrnic. V zatáčce zde havarovaly ve vysoké rychlosti dvě mladé dívky, když se natáčely na mobil a v přímém přenosu jejich nehodu viděly stovky lidí. Nahrávka pak obletěla celý svět.



Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme jim více čtení. V říjnu navíc k vybraným předplatným zdarma e-průvodce Zázračné Česko.Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu