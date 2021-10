Už řadu měsíců se musí mít na pozoru řidiči při dostavbě D7 na Lounsku a dalších několik měsíců je omezení na téměř deseti kilometrech velmi frekventované silnice na Prahu ještě čekají. Práce na dokončení dálnice do hlavního města tam pokračují ve dvou úsecích.

„Už aby to tam bylo hotové. Často je to tam ucpané, popojíždí se. Když je tam nehoda, zastaví se to celé a je to tam komplikované. Už před zahájením stavby se tam vůbec nedalo předjíždět, byla tam spousta nehod, rozšíření to jednoznačně potřebuje. Jezdí tam moře aut, silnice už vůbec nestačila,“ říká Pavel Frolík ze Žatce, který tamtudy denně dojíždí do práce.

První omezení je na dostavbě obchvatu Loun, provoz je tam svedený do jednoho pruhu. Hotovo tam má být 6 kilometrů nové dálnice v roce 2022. Z dvoupruhu na čtyřpruh se nedaleko přestavuje také 3,5 km dlouhý úsek u Panenského Týnce. Zde má být hotovo do konce letošního roku.

Řada potíží čeká na podzim na šoféry také na silnici I/13. Od června pracují dělníci na rekonstrukci dvou mostů na Chomutovsku. U Blahuňova i u přemostění Prunéřovského potoka se práce už přesunuly do druhého pruhu, dokončeno má být v obou případech v průběhu října. Řidiči tam jezdí kyvadlově, v době dopravní špičky si tam počkají.

Nedaleko mají silničáři od října do listopadu pracovat na 2,1 km dlouhém úseku Málkov – Černovice. Na I/13 se ale musí šoféři během podzimu nachystat i na další problémy. Hned na třech místech se bude opravovat na Ústecku od Chlumce na Libouchec, celkem na úseku dlouhém 5,2 kilometru. Další obtíže čekají na šoféry na I/13 u České Kamenice. Nedávno tam sice skončily rozsáhlé rekonstrukce hned na třech místech, další opravy se tam ale chystají. Od října do listopadu se má opravovat 2,7 kilometru dlouhý úsek Veselé – Česká Kamenice.

Práce budou pokračovat také na I/13 v Děčíně – Bynově. Řidiči se tam musí připravit na další zúžení, semafory a kyvadlovou dopravu. Část v Teplické ulici v délce 1,3 km, která probíhala v minulých měsících, je už sice hotová, nyní ale začne obnova 1,4 km dlouhé části od Rudolfovy ulice až k hranicím města. Dokončeny mají být práce v listopadu. Hlavní tah z Děčína na Teplice a D8, po kterém denně projíždějí tisíce aut, už trápil šoféry řadou výtluků a trhlin.

Přímo v Děčíně také pokračují práce na kompletní opravě Nového mostu, což přináší řidičům řadu komplikací. „Technický stav tohoto vytíženého úseku s vyšším podílem nákladní dopravy již vyžadoval nutnou rekonstrukci,“ potvrdil Vít Plechatý z Ředitelství silnic a dálnic, které silnici spravuje. První etapa má skončit v listopadu. Druhá část by měla začít příští rok v březnu a skončit v květnu 2022. Nejdříve se opravuje část jižní estakády mostu.

Výraznější obtíže jsou také na dalších komunikacích na Děčínsku. „Probíhá rekonstrukce silnice II/262 mezi Starým Šachovem a Děčínem. Provoz je tam omezen po polovinách komunikace, kompletní dokončení je v plánu v září 2022,“ přiblížil mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf. Na řidiče tam čeká několik omezení.

V říjnu má být dokončen 1,2 km dlouhý úsek v Podskalí na Děčínsku na komunikaci I/62.

Omezení budou trápit řidiče do konce října také v Teplicích. Od křižovatky s ulicí Okružní až po křížení s ulicemi U Červeného kostela a Doubravská je tam uzavřena Masarykova třída. Objízdná trasa je ulicemi Okružní, Stanová, Jana Koziny a Přítkovská.

Během podzimu pracují dělníci také na několika méně frekventovaných silnicích. Do konce května 2022 bude probíhat oprava mostu ve Rtyni nad Bílinou na Teplicku, je úplně uzavřený. Stejně jako most u Lenešického rybníka na Lounsku, tam se bude pracovat do konce roku. Do prosince mají trvat práce také na uzavřeném mostě ve Starém Mlýnci na Litoměřicku. Do konce října platí úplné uzavírky na opravovaných mostech v Celné a v Kovářské na Chomutovsku. Stejně dlouho mají silničáři opravovat povrch silnice u Podbořanského Rohozce.

Výstavba nových úseků:

D7 – obchvat Loun (v průběhu roku 2022)

D7 – úsek u Panenského Týnce (do konce roku 2021)

Opravy na frekventovaných silnicích v Ústeckém kraji:

I/13 – most přes Prunéřovský potok (říjen 2021)

I/13 – most u odbočky na Blahuňov (říjen 2021)

I/13 – úsek Málkov – Černovice (říjen – listopad 2021)

I/13 – Chlumec - Libouchec (říjen – listopad 2021)

I/13 – Veselé – Česká Kamenice (říjen – listopad 2021)

I/13 – Bynov (říjen – listopad 2021)

Nový most v Děčíně (první část do listopadu 2021)

II/262 mezi Děčínem a Starým Šachovem (do září 2022)

Teplice – část Masarykovy třídy - od křižovatky s ulicí Okružní až po křížení s ulicemi U Červeného kostela a Doubravská (říjen 2021)

I/62 – Podskalí na Děčínsku (říjen 2021)