Řidičům se usnadnil průjezd středem Mostecka, kde je zatím liduprázdná krajina. Úřady po dlouhém čekání otevřely novou silnici Most - Mariánské Radčice, která vede bývalým důlním územím, jež má oživit. Komunikace s odbočkou k rekreačnímu jezeru Most nahradila původní historickou silnici zrušenou v minulém století při likvidaci starého města.

„Obnovená silnice určitě zvýší dostupnost naší obce,“ řekl starosta Mariánských Radčic Jaroslav Sikora. Nové spojení lze využít i pro cesty do Litvínova, Lomu a Braňan. Podél silnice vede cyklostezka, která lákala k projížďkám ještě před kolaudací. „Už delší dobu pozorujeme, že k nám jezdí víc cyklistů. Vesnice je vyhledávanější,“ uvedl starosta.

Spojení Mostu s venkovem zajistil a hradil stát v rámci 15 ekomiliard určených na zahlazení stop po těžbě uhlí. Obnova silnice stála 384 milionů korun a zařadila se mezi nejdéle realizované projekty. Plánovat se začala před 15 lety a příprava stála město Most desítky milionů korun, které investovalo hlavně do výkupu pozemků.

Trasa silnice kopíruje okraj bývalé šachty u Mostu, kde jsou komplikované geologické poměry. Obnova komunikace se řadu let odkládala i kvůli změnám vládních priorit, složité administrativě a finanční krizi. Stavební povolení se muselo několikrát prodlužovat a projekt upravovat. Kvůli opožďovanému zahájení výstavby někteří komunální politici dokonce uvažovali o podání žaloby na stát, protože silnici označili za klíčovou pro rozvoj okolí jezera Most a pro zajištění dopravy během mimořádných situací, kdyby silnici Most - Litvínov uzavřela havárie v chemičce. Stavba nakonec začala v roce 2016.

Od čtvrtka 17. července je komunikace po zdlouhavém kolaudačním řízení a majetkoprávním vypořádání otevřená. Obešlo se to bez ceremoniálu a slavnostního stříhání pásky. Silničáři pouze odstranili zákazové dopravní značení.

Veřejnost si ze zpoždění dělá na sociálních sítích legraci, protože původně se měl dopravní koridor zprovoznit v roce 2018. „Není to otevřené moc brzy? Já bych to ještě nechal,“ napsal Jan Šesták. „No konečně, to byla doba,“ uvedl Jaroslav Pospíšil. „Neskutečná taškařice,“ dodal David Netušil.

Některé Mostečany překvapilo, že nový most vybudovaný státem není pro chodce, přestože spojuje město s dokončovanou rekreační zónou u jezera Most, které se má otevřít pro veřejnost v sobotu 12. září. „Je to nedomyšlené,“ komentoval znevýhodnění chodců poslanec a opoziční zastupitel Jan Schiller, který si v pátek 17. července silnici projel. Na most nemůžou ani maminky s kočárky. „V Česku mě už nic nepřekvapí,“ glosoval situaci mladík na koloběžce, který musel k jezeru oklikou kolem kostela.

Státní projekt s chodci nepočítal, protože pro ně je vyhrazen sousední most u kostela. Nový most je mimo obytnou zástavbu a daleko od chodníků, které od přemostění dělí spletitá síť silnic se dvěma okružními křižovatkami.

Na podzim se má otevřít rekonstruovaný most u nemocnice v Mostě, kde je investorem město. Následovat bude demolice mostu nad ulicí Mezibořská v Litvínově, po které nechá radnice postavit novou konstrukci.