O zvýšení maximální rychlosti na silnici I/13 mezi Mostem a Bílinou se mluví roky. Teď je k tomu ale blízko, protože začnou poslední přípravné práce na úseku dlouhém přes deset kilometrů. Víme, kdy by se mělo tudy jezdit rychleji a co je pro to ještě potřeba udělat.