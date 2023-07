/FOTO, VIDEO/ Kdo v mosteckém OBI v pondělí 3. července dopoledne vybíral venku květináč nebo rostliny na zahradu, slyšel od hlavní silnice za plotem hluk větší než jindy. Těžká technika tam opravovala vozovku na komunikaci I/13 ve směru na Teplice. Nový asfaltový koberec se táhne až k mostu u vlakového nádraží. Zlepšování povrchu je doprovázeno dopravním omezením.

Oprava silnice I/13 v Mostě. | Video: Deník/Martin Vokurka

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo práce na dvou úsecích silnice I/13 v Mostě v červnu. Velkoplošná oprava asfaltového souvrství o celkové délce 3,5 km by měla trvat do poloviny července. Kvůli opravě se obousměrný provoz v režimu 1+1 převedl do jízdního pásu ve směru na Chomutov. Pravý jízdní pás ve směru na Teplice je pro řidiče v Mostě zcela uzavřen.

Rekonstrukcí prochází i úsek od okružní křižovatky v Souši kolem jezera Matylda směrem na Komořany. Zhotoviteli stavebních prací v hodnotě přes 73 milionů korun jsou společnosti Eurovia CS a Silnice Group.