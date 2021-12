Pětasedmdesátiletý František bydlí na mosteckém sídlišti Pod Lajsníkem od roku 1970. Tehdy pomáhal například rozšiřovat parkovací místa jako dobrovolný brigádník při takzvaných akcích Z. „Na sídliště nedám dopustit, i když se hodně změnilo a ubylo tu služeb,“ říká senior, když kráčí parkem pod bývalým obchodním střediskem Sputnik. Líbí se mu, jak stromy, které znal jako proutky, vyrostly. Nepřeje si úbytek zeleně, ale plochy mezi paneláky, podle něj už potřebují upravit. Osobně doporučuje vytvořit v okolí bloku 504 v ulici Jaroslava Ježka „obytnou zónu,“ kde by dopravní značka omezila rychlost aut na 20 kilometrů za hodinu, aby se předešlo střetům mezi řidiči, chodci a dětmi, které si hrají na komunikacích. „Bylo by to bezpečné a pohodové,“ dodá starousedlík.