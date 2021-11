Jste v Litvínově, ale zároveň jste v jiném městě. V Osadě jako by se zastavil čas a změnilo se vnímání prostoru. Stačí vejít obloukovitým průchodem dovnitř a ocitnete se ve velké zahradě lemované hradbou důmyslně propojených cihlových domů s věžemi.

Zdroj: Deník„Oproti paneláku je to luxusní bydlení. Byty jsou tu nadstandardně velké,“ říká Jan Krajnik, který bydlí v Osadě odmalička. Jediné, co mu v tomto nezvyklém sídlišti chybí, je komunitní či spolková činnost, která by lidi víc sdružovala a posilovala sousedské vztahy. Když byl ještě kluk, lidi podle něj víc drželi při sobě. Jenže starousedlíků ubývá a mladí se do společenských akcí nehrnou.

„Je tu klid,“ vyzdvihuje přednost Osady 72letá Dana, když myje okna svého bytu poblíž zastávky MHD. „I když sem jezdí autobusy a tramvaje, máme tu ticho, protože máme dvůr a tam je pohoda,“ vysvětluje rodačka, která bydlí v domě postaveném nacisty od roku 1949.

„Lepší než v paneláku,“ dodává senior při venčení psa v ulici Wolkerova, kde by to bez aut vypadalo jako v britském seriálu Hercule Poirot.

Litvínovská radnice chce i v příštím roce směřovat do Osady část městských investic. V návrhu rozpočtu, který bude v prosinci schvalovat zastupitelstvo, je například oprava silnice od hodin u křižovatky ulic S. K. Neumanna a Podkrušnohorská směrem k budovanému mostu nad ulicí Mezibořská. Zvelebovat se budou také komunikace v ulici Ladova. „Připravujeme rekonstrukci vozovky, chodníku a úpravu parkovacích míst,“ sdělil místostarosta Karel Rosenbaum. Jedná se o větší akci. Projektová dokumentace je hotova a po schválení městského rozpočtu radnice vyhlásí veřejnou zakázku na zhotovitele.

Teď je v Osadě větší klid než jindy, protože sídlištěm neprojíždí tramvaje. Důvodem je výluka až do Záluží, díky kterému Osada vznikla. Autobusy, které jezdí částečně oklikou, budou tramvaje nahrazovat ještě na podzim příštího roku. Důvodem prodloužení dopravního omezení je připravovaná výměna dvou špatných mostů u chemičky, s čímž původní plán rekonstrukce trati v úseku Litvínov – Záluží nepočítal. „Je nám upřímně líto, že nepohodlí cestujících musíme prodloužit,“ sdělil ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.

Historie Osady

Osadou lidé běžně označují celé zastavěné území kolem kulturního domu Citadela, tedy východní část Litvínova po obou stranách ulice Podkrušnohorská od zimního stadionu až po Koldům. Řada obyvatel k Osadě přiřazuje i domky u Louček.

Přesné vymezení hranic stanoví vyhláška ministerstva kultury, které v roce 2003 vyhlásilo Osadu městskou památkovou zónou. Tu tvoří pouze bytové domy s vnitrobloky, náměstíčky a otevřenými branami vybudované během druhé světové války pro zaměstnance chemičky v Záluží, kde se vyráběl pro nacistickou armádu benzin z hnědého uhlí těženého v okolních šachtách. Osada byla svého druhu největším stavebním projektem německé okupační správy v Čechách.

Tvůrcem plánu byl proslulý německý architekt a urbanista Hermann Jansen, který mimo jiné vyhrál v roce 1910 soutěž na návrh Velkého Berlína, kde mělo bydlet 10 milionů lidí. I když jeho pozdější projekt Osada byl mnohem skromnější, dodnes výrazně ovlivňuje život v Litvínově.

Osada měla být novým městem s názvem Hermann-Görring Siedlung. Z původně zamýšlených čtyř tisíc bytů jich v letech 1941 až 1945 nakonec vzniklo „jen“ 1240. Dnes je lze vidět na území vymezeném ulicemi Vrchlického, Podkrušnohorská a S. K. Neumanna. Osada byla inspirací pro stavitele dalších poválečných sídlišť. Její hodnota spočívá v tom, že šikovně řeší veřejný a soukromý prostor a využívá koncept zahradních měst pro dělníky i střední třídu. Obytné domy, na jejichž výstavbě se podíleli i váleční zajatci, mají sedlové střechy, zajímavé stavební a řemeslné prvky jako věžičky, arkýře, vikýře, francouzská okna či podloubí s obchody.

Po válce se u Osady začaly stavět novější a jednodušší činžáky pro další dělníky a celé sídliště se přejmenovalo na Stalinovky. Dnešní Osada zůstala i významným dopravním uzlem díky konečné tramvaje u Citadely, kde je přestup na autobusy.