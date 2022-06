„Zaskočilo mě to. Čekal jsem, že okolí jezera se bude revitalizovat víc přírodně,“ řekl Deníku 45letý Petr z Ústí nad Labem, který přijel k jezeru relaxovat. Nedokáže si představit, že na zelených pláních za pláží vzniknou ulice s byty a obchody. Má obavy, aby se výstavba neuchopila špatně. Nabádá k opatrnosti a k tomu, aby veřejnost přípravu záměru sledovala. „Tohle je pole neorané a město musí vždycky někam expandovat. Rozumím i tomu, že se mají využívat volné pozemky, ale dělat sídliště tady, to by mě opravdu nenapadlo,“ dodal rekreant.

Znovuzrození. U jezera, kde stál starý Most, plánují novou čtvrť pro 6 500 lidí

Urbanisticko-krajinářská územní studie jižní části jezera Most předpokládá, že v oblasti bude bydlet v moderních domech a udržitelným způsobem až 6 500 lidí. Nová vize proto zahrnuje i občanskou vybavenost, tedy školku, školu, provozovny služeb, sportoviště, hodně zeleně, rozšíření zázemí pro rekreanty a lepší spojení s městem. Vše se projedná s veřejností v úterý 28. června od 16 hodin ve velkém sále radnice.

Autorem studie je ateliér gogolák + grasse. „Nejdůležitější bylo vzít v potaz místo, jak je, od respektování vybudované infrastruktury až po složité geotechnické podmínky a přírodní omezení. Přístup, který propojí jezero s městem, umožňuje úpravu v čase, slouží jako koncepce pro udržitelnou budoucnost uživatel i přírody,“ sdělil za realizační tým architekt Ivan Gogolák. Heslem projektu je „Nejvíc Most!“, které podle tvůrců odkazuje na historickou i budoucí důležitost místa. Na něm totiž ještě před padesáti lety stálo staré město Most, která však muselo ustoupit těžbě uhlí, nakonec zahlazené vodní rekultivací.

Naděje i skepse

S otevřením tématu rozšiřovaní města k jezeru zaznívají mezi lidmi první otázky, které vyjadřují naději i skepsi. „Most se podle posledního sčítání vylidňuje. Ztratili jsme tisíce obyvatel. Neumím si představit, kdo bude po výstavbě nového sídliště žít ve starších městských čtvrtích. Budou to sociálně slabí?“ ptá se nahlas na plážovém lehátku 27letá Veronika. Odhaduje, že mladí lidé budou v tomto desetiletí nadále z Mostu odcházet za lepším jinam.

„Možná by pomohlo, kdyby tu vznikla nová vysoká škola. Prostředí je tu mnohem hezčí než dřív, ale způsob života jako by tu zamrzl v čase. Když jsme si šli v pátek večer sednout do města, tak bylo úplně vylidněné. I to je ukazatel toho, že to mladé lidi táhne pryč,“ uvedla Veronika. Podle ní je třeba vyřešit aktuální sociální problémy dřív, než se budou dávat peníze do velkých stavebních projektů. Zatím ji trochu uklidňuje, že čtvrť u jezera nebude panelákovým sídlištěm, ale zónou s nízkými domy a předzahrádkami. „Pro lidi, co chtějí zůstat na Mostecku, to bude skvělá příležitost, jak jít do hezčího bydlení,“ řekla.

„Mohlo by to nalákat mladé, protože v této době chtějí bydlet sami v rodinném domě, ale pozemků je málo,“ sdělila u jezera 28letá Kristina z Teplic, která na Mostecku vyrůstala. I ji ale překvapilo, že se má část rekultivované krajiny zastavět. Studie nové čtvrti sice obsahuje velké zelené plochy se stromy, Kristina ale poznamenala, že realita může být jiná.

Výstavbu u jezera reguluje městský územní plán. Ten nyní preferuje rekreaci a zeleň a vznik sídliště podmiňuje územní studií. Plán zatím připouští možnou obytnou zónu v lokalitě Rico u kostela a o dalších etapách se má jednat. Cílem územní studie je určit podmínky pro prostorové uspořádání rozvojových ploch, kde se musí počítat se složitými geologickými poměry kvůli bývalé těžbě uhlí. Proto se už teď uvažuje o lehčích konstrukcích a nízké zástavbě.