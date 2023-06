Objekt s občerstvením vznikl uprostřed přírodního areálu, v takzvaném Funparku, kde je rozhledna a několikapatrové lanové bludiště. Do nového objektu s výdejem dobrot přes okénko se přesunula pokladna pro vstup do bludiště a rozhledny. Místní služby se zároveň rozšířily o pestřejší nabídku nápojů a jídla, aby návštěvníci mohli v parku třeba poobědvat. „Naší specialitou bude pizza,“ sdělil Deníku Petr Formánek, ředitel městské společnosti Sportovní hala Most, která zařízení provozuje.

Toalety v budově jsou velmi komfortní, nahradily nevyhovující mobilní záchodky a slouží jako centrální pro celý park. Nové úložné boxy jsou na terase pod střechou a mají různou velikost. Ty větší jsou pro turisty s krosnami nebo pro početné výpravy. Na terase, kde se ještě bude instalovat zatahovací pergola, je zhruba 80 míst k sezení.

„Park Šibeník v posledních letech dost vzkvétá a v okolí Funparku jsou lidé od rána do večera. Jsem proto moc rád, že jim tu můžeme poskytnout lepší zázemí,“ sdělil ředitel. Podle něj už vnikla stálá klientela, k níž patří nejen rodiny s dětmi, školy, ale i senioři, kteří chodí do parku na procházku s trekovými holemi a chtějí ve Funparku jen tak posadět u kávy a vaflí.

Díky novému vybavení může Sportovní hala Most pořádat ve Funparku víc akcí. Loni to bylo setkání s hudební skupinou Lollipopz a další podobné show mají následovat. Podle Formánka má zmodernizovaný areál potenciál také pro rozšiřování herních prvků a dokonce pro zvětšení bludiště. Sportovní hala chce přicházet s dalšími novinkami, aby lidi motivovala k návštěvě parku. Jen bludištěm ročně projde několik desítek tisíc lidí. Aby se hlavně děti mohly ochladit během letních veder, chystá se pro ně ve Funparku vodní mlha.

Nedaleko má opět ožít hřiště, kde rodiny s dětmi postrádají mašinku s klouzačkou. Tuto oblíbenou atrakci na jaře někdo podpálil, takže radnice nechala zuhelnatělé pahýly odstranit a prázdný prostor nyní zaplnila prolézačkovým hasičským autem s dvěma klouzačkami a tyčí na šplh. Nový objekt na hraní je ještě zapáskován kvůli terénním úpravám, ale brzy se má zpřístupnit.

„Já jsem hlavně spokojena, že tu konečně něco je,“ řekla na hřišti 39letá maminka Veronika. „Hasičské auto vítám. Pro děti je to úplně skvělé,“ dodala. Se svým malým dítětem prý často a moc ráda chodila na mašinku, ale od té doby co shořela, na hřiště ani nešli. „Včera mi babička říkala, že už je tu auto, a tak jsme se šli podívat, ale netušila jsem, že ještě není dodělané. Až bude, hned na něj přijdeme,“ uvedla Mostečanka. Když byla dítě, Šibeník se jí tolik nelíbil jako dnes. „Kdysi to tu bylo horší. Ale v poslední době se město snaží a pro děti je tady toho poměrně dost. Přirůstají nové věci a za to jsem ráda. Za mě paráda,“ řekla Veronika.

I kolemjdoucí senior hasičské auto ocenil. „Je pěkné, snad vydrží,“ řekl.