Město Most zveřejnilo kandidáty na získání titulu 2. ročníku ankety Srdcař Mostu. Hlasovat pro jednotlivé osobnosti můžete do konce července. Všechny osobnosti vám představíme v článku.

Oceněné osobnosti za rok 2022. | Video: město Most

Nejvíce nominovaných pochází z oblasti sportu, což potvrzuje, že Most je opravdu městem sportovních nadšenců. O titul Srdcař v této kategorii se uchází 11 jednotlivců nebo týmů.

V sociální oblasti bylo nominováno pět lidí, v podnikání čtyři, ve volné kategorii tři a v oblasti kultury dvě osoby. Hlasující mohou podpořit jednoho kandidáta v každé kategorii, avšak není podmínkou udělovat hlas ve všech pěti skupinách.

Své oblíbence můžete podpořit elektronicky na webu www.vyplnto.cz až do 31. července.

A koho jste letos nominovali?

SPORT:

Pavel Barták, Josef Bernard, Daniel Dvořák, Josef Houška, Pavla Chotěborská, František Kordík, Lucia Mikulčík, Vladimír Papranec, Milan Rybák, Jiří Tancoš, Dračí lodě Matylda SOCIÁLNÍ OBLAST:

Denisa Benešová, Vladimíra Ilievová, Monika Kuncová, Nina Římanová, Josef Švec PODNIKÁNÍ:

Pavel Chýle, Petr Kabeláč, Jiří Trégr, Dětská kavárna Javorka VOLNÁ KATEGORIE:

Roman Černý, Libuše Hrdinová, Kristýna Machová KULTURA:

František Bodlák, Dana Hodačová

Pavel Barták svépomocí zrekonstruoval prostory pro Basta Gym Most. Veškeré vybavení a fungování dlouho financoval sám a trénoval lidi bez nároku na odměnu. Kromě toho se zasazuje za ochranu a záchranu zvířat a životního prostředí. Pavel Barták.Zdroj: město Most

Josef Bernard je vedoucím Krušnohorské hokejové ligy amatérů, dává jim tím možnost vyzkoušet si opravdový zápas se vším všudy a pokusit se na konci sezóny vybojovat pohár.

Josef Bernard.Zdroj: město Most

Daniel Dvořák je mladý atlet který se stal mistrem světa ve vrhu historickým břemenem a několikanásobným mistrem ČR v netradičních vrzích. Daniel Dvořák. Zdroj: město Most



Josef Houška žije organizací sportovních aktivit a turnajů pro seniory. I ve svém věku se neustále snaží vymýšlet další aktivity, poznat nová místa, kde se dá sportovat.

Josef Houška.Zdroj: město Most

Pavla Chotěborská je nominována za práci v oblasti sportu dětí a mládeže a za dlouholeté zásluhy a úspěchy klubu DHK Černí Andělé. Pavla Chotěborská.Zdroj: město Most

František Kordík je trenér dětí a mládeže v klubech Krasobruslení Most a Krasokolečkování Most. S dětmi jezdí a reprezentuje Most i na mezinárodních soutěžích.On sám účinkuje jako krasobruslař v úspěšných muzikálech na ledě, jako jsou Popelka nebo Louskáček.

František Kordík.Zdroj: město Most

Lucia Mikulčík byla skvělá hráčka a kapitánka týmu DHK Baník Most, nyní působí jako trenérka starší dorostenek ve stejném klubu. Lucia Mikulčík.Zdroj: město Most

Vladimír Papranec je zakladatel a dlouholetý předseda Hokejbalového clubu Most, držitel významného ocenění Mezinárodní hokejbalové federace a dlouholetý sportovní činovník.

Vladimír Papranec.Zdroj: město Most

Milan Rybák je trenér AK Most a sportovec srdcem i duší. Milan Rybák.Zdroj: město Most

Jiří Tancoš je trenér házené a ředitel DHK Most.

Jiří Tancoš.Zdroj: město Most

Dračí lodě Most Dračí lodě MostZdroj: město Most

Denisa Benešová je vedoucí zařízení Denní dětský rehabilitační stacionář. Pro děti ve stacionáři dělá naprosto vše, mají péči, která je nerozeznatelná od té rodičovské. Denisa Benešová.Zdroj: město Most

Vladimíra Ilievová je ředitelka Střední školy diplomacie a veřejné správy.

Vladimíra Ilievová.Zdroj: město Most

Monika Kuncová vyučuje na prvním stupni 1. základní školy. Pomohla mnoha dětem z Ukrajiny nebo i dětem bez rodičů. Monika Kuncová.Zdroj: město Most

Nina Římanová často organizuje různé sbírky, několik let pracovala v azylovém domě pro muže. Pomáhá zajistit materiální pomoc dětem z chudých rodin, dochází do diakonie a pracuje jako dobrovolnice v kojeneckém ústavu.

Nina Římanová.Zdroj: město Most

Josef Švec je přes 20 let ředitelem studijního střediska VŠFS v Mostě, svůj profesní život zasvětil rozvoji vzdělávání na Mostecku. Má zásluhu i na rozvoji vzdělávání seniorů. Josef Švec.Zdroj: město Most

Pavel Chýle je jednatelem úspěšné společnosti.

Pavel Chýle.Zdroj: město Most

Petr Kabeláč Petr Kabeláč.Zdroj: město Most

Jiří Trégr odvádí mimořádnou práci v oblasti opravy obuvi.

Jiří Trégr.Zdroj: město Most

Dětská kavárna Javorka Děvčata z kavárny Javorka.Zdroj: město Most

Roman Černý provádí kontrolu detektorem kovů na dětských hřištích.

Roman Černý.Zdroj: město Most

Libuše Hrdinová je ředitelkou 7. ZŠ, mnoho let se podílí na rozvoji školy a jejím dobrém jméně. Dokázala přeměnit školu na moderní instituci, která nabízí přátelské a bezpečné prostředí pro děti i rodiče. Libuše Hrdinová.Zdroj: město Most

Kristýna Machová již jako studentka navštěvovala ve Alzheimer centrum jako dobrovolnice. Bohužel v září roku 2022 se ji stal úraz a zůstala na invalidním vozíku. Navzdory svému hendikepu stále někomu pomáhá, nevzdala se a opět studuje Střední zdravotnickou školu.

Kristýna Machová.Zdroj: město Most

František Bodlák je amatérský malíř, dokumentarista a sběratel, který svůj život zasvětil krásám, ale i proměnám města. Všechny tyto změny zachytil ve svých malbách. František Bodlák.Zdroj: město Most

Dana Hodačová je dlouholetou sbormistryní pěveckého sboru Korálek při 11. základní škole v Mostě. I díky jejímu vedení sbor dosáhl řady úspěchů v oblasti sborového zpěvu.

Dana Hodačová.Zdroj: město Most

