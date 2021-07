Továrna na autobaterie, vzdělávání odborníků na energetickou proměnu nebo transformační centrum, o které se má proměna celého regionu opírat. Dohromady jedenáct strategických projektů schválila pro financování z Fondu spravedlivé transformace Regionální stálá konference. Poslední slovo o přidělení evropských miliard bude mít Evropská komise.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Bělka

Během několika let v Ústeckém kraji skončí těžba uhlí, počítá se také s postupným útlumem uhelných elektráren. Aby se region s těmito zásadními změnami snáze vyrovnal, dostane z Fondu spravedlivé transformace 15,8 miliardy korun na modernizační projekty. V prvním kole mezi těmi strategickými uspělo 11 záměrů z celkových 49 přihlášených, které byly zařazeny do Plánu transformace Ústeckého kraje a doporučeny k zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace. Mezi nimi jsou i dva z ústecké UJEP, která cílí především na vzdělanost nebo výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů, na něž by měla získat více než dvě miliardy korun.