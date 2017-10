Série závodů na aquadromu omezí provoz plavecké haly

Most - Další služby, jako například sauna či solárium, budou v provozu beze změn.

Mostecký aquadrom.Foto: DENÍK/Martin Vokurka

I letos budou na bazénové hale aquadromu závody v plavání, které omezí provoz pro návštěvníky. V sobotu 4. listopadu bude krytá hala pro veřejnost otevřena jen od 19 do 21 hodin, v sobotu 9. prosince pouze od 9 do 12 hodin a v neděli 10. prosince od 17 do 21 hodin.

Závody se týkají jenom bazénové haly, provoz ostatních zařízení - fitness, sauna, masáží, kosmetiky, pedikúry, solária, aquachobotniček - bude beze změn.