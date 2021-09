Akci zahájili přednesem svých básní 95letý Jiří Marek a 96letá Anděla Karlíková. Pan Marek přišel na akci v kovbojském klobouku a mikině americké NASA. Senior má v USA rodinu a rád by se za ní ještě jednou podíval. Most má ale rád. „Je mi hezky mezi námi,“ řekl klient městské správy sociálních služeb,“ řekl.

Optimistkou je i paní Karlíková. „Sníh nám pokryl naše hlavy, život nás však stále baví," upozornila ve své básni. „Já dobrou náladu rozdávat bych chtěla, vždyť na světě je krásně, od rána až do večera," dodala.

Na náměstí přišly stovky lidí. Z pódia jim zazpívali Staropražští Pardálové a Strahovanka. Farmářský trh nabídl zeleninu, ovoce, med, pečivo, mléčné výrobky, knedlíky, burčák a uzeniny. „Poprvé nám letos vyšlo počasí, za což jsme velmi vděční,“ sdělil Adam Weber ze spolku Severočeské farmářské trhy, který pochválil i sousední pěstitelské trhy. Ty se konaly ve stejnou dobu v sousedním Radničním parku.

Na slavnost přišli také náměstkyně primátora Markéta Stará, poslankyně a zastupitelka Hana Aulická Jírovcová a ředitel městské správy sociálních služeb Luboš Trojna, který představil činnost pečovatelské organizace, jež na náměstí měla svůj stánek. Značkové regionální produkty představila Okresní agrární komora Most.

Mezinárodní den seniorů se každoročně slaví 1. října. Byl stanoven Organizací spojených národů (OSN). Cílem je seznamovat veřejnost s aktivitami seniorů a se změnami, které provází stárnutí, při němž se může člověk ocitnout na okraji společnosti. Svátek je proto také dnem, kdy se upozorňuje na přínos seniorů pro společnost a na důležitost péče o staré rodiče a prarodiče.

Báseň Anděly Karlíkové

Mým přátelům, narozeným v roce 1925

Jako stromy ve větru, život se nám naklání

a já jen v koutku své dušičky, doufám v nějaké to setkání.

Nad uplynulými léty není třeba plakat,

snad to někdy mohlo lépe klapat.

V životě bylo také pár smutných chvil, to z nás každý ví,

potom zase přišly lepší časy, život už je takový.

Ten věk přiznat se nám nechce, nechodíme už tak křepce.

Život přidělil nám berličky, aby podpořily unavené nožičky.

Místo důlků ve tvářích, napočítáš už pár rýh.

Sníh nám pokryl naše hlavy, život nás však stále baví.

Není přece konec světa, i když jsou tu jistá léta.

Dožít toho, jsme si přáli, když jsme se dříve setkávali.

Teď se svými přáteli, připíjíme si na zdraví,

i když víme, že nám nikdo nohy, ruce nespraví.

Všichni to též dobře známe, jak se to i někdy stane s naší pamětí.

Něco koupit, něco přinést – podaří se potřetí.

Nečekám vavřínu věnce, je tu velká konkurence.

Já dobrou náladu rozdávat bych chtěla,

vždyť na světě je krásně, od rána až do večera.

Ještě mnohé, život chystá nám – proto „na zdraví“ všem,

pohár vína pozvedám.