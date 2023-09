Jméno nového šéfa mosteckého muzea potvrdila mluvčí Ústeckého kraje. „Rada jmenovala do funkce ředitele od 1. 10. 2023 na dobu určitou do 30. 9. 2029, s možností prodloužení až na dobu neurčitou Mgr. Michala Vavrocha na základě doporučení výběrové komise,“ uvedla Magdalena Fraňková.

Vavroch se chce po uvedení do funkce první týdny seznamovat s chodem muzea. Deník zajímalo, co hodlá podnikat dál. „Lze reálně očekávat, že jako první mě čekají úkoly praktického, provozního rázu. Konkrétní projekty ve smyslu výstav a expozic bych proto teď nechtěl zmiňovat,“ sdělil Vavroch.

Připomněl ale, že mostecké muzeum se zaměřuje na regionální témata. „Jestliže je hornictví doménou Podkrušnohorského technického muzea, nabízí se uchopit téma rekultivací. Severočeský region hrál a hraje v tomto oboru důležitou roli, patříme mezi průkopníky, ne-li lídry oboru,“ myslí si nový šéf muzea.

Dlouhodobě největší poptávka je podle něj po zpracování historie města s důrazem na zaniklý Most. „Určující je, zda se v depozitáři nachází dostatek vhodných sbírkových předmětů, na kterých lze takovou expozici postavit. Samozřejmě je možné si dopomoci audiovizuální technikou, která chybějící předměty nahradí či doplní,“ míní Vavroch.

Právě používání zvukových a obrazových doplňků výstav včetně promítání i 3D předmětů patří k představě dnešního moderního muzea, a nový šéf toho mosteckého by i proto chtěl rozšířit tuto paletu v podkrušnohorské metropoli. „Rozhodně budeme dál stavět na přírodovědném oddělení, které je na vynikající úrovni,“ dodává Vavroch.

Podle něj je dále výkladní skříní muzea časopis Pod Hněvínem a je nezbytné jeho kvalitu udržet. Novému řediteli jsou blízké společenské vědy, zejména historie a etnografie, ale též umění či architektura a památky obecně. Doufá proto, že bude moct své znalosti v těchto oborech v muzeu také zužitkovat.

Dosavadní několikaleté působení na oddělení kultury a sportu chce využít při pořádání doprovodných programů pro veřejnost. A hodlá se věnovat i projektům, které započal jeho předchůdce Michal Soukup. A to včetně nádraží v Louce, které by se mělo stát detašovaným pracovištěm, zaměřeným na železniční dopravu.

Na Vavrochův dosavadní post zatím mostecký magistrát vypsal výběrové řízení, do kterého již ukončil přihlašování. Do konkurzu se přihlásilo devět uchazečů, jejich výběr je stále v jednání, ale rozhodnutí by mohlo padnout v následujících dnech.