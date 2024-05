Student Jan Szturcek využívá v Mostě sdílená kola každý den. Od dubna na nich jezdí do školy i na trénink. „Je to rychlejší, nezasekám se v dopravě a cena je docela přívětivá,“ svěřuje se nedaleko stanoviště u knihovny. Předtím využíval MHD a podle svých slov díky půjčování kol ušetří. Když nepřekročí dotovaný časový limit, neplatí ani korunu.

Jeho kamarádi ze stejných důvodů také přesedlali na kola. To, co způsobila nová služba, se možná bude jednou označovat za přelom v mostecké dopravě. „Jsem spokojen. Většinou pendluji mezi školou a centrem. Dřív jsem na kole jezdil zřídka, protože brát do města svoje kolo jsem nechtěl,“ řekl další mladík, který míjel Prior. Podle něj by sdílená kola měla v Mostě zůstat napořád.

Sdílená kola v Mostě hodně využívá místní mládež.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

„Máme za sebou první měsíc provozu, který hodnotíme velmi pozitivně. V prvních týdnech se lidé s nextbike teprve seznamují a zjišťují, jak zásadně jim může usnadnit pohyb městem. I přes to v Mostě již máme téměř pět tisíc registrovaných uživatelů, z nichž více než polovina je aktivních jezdců,“ sdělil sdělil Dan Rambousek ze společnosti Nextbike Czech Republic, která pro město službu zajišťuje.

Od startu provozu v pondělí 8. dubna do poloviny května provozovatel zaevidoval skoro 14 tisíc výpůjček. Výrazně převažují ty zdarma, kterých je zhruba 85 procent a hradí je radnice. Zbylých 15 procent jsou výpůjčky, při kterých se od 16. minuty jezdcům účtuje standardní sazba 25 korun za každých 30 minut.

Nejvyužívanější je stanoviště u Prioru, následuje stanice u jezera Most, zimního stadionu, vlakového nádraží a u sportovní haly. Nejčastěji lidé jezdí z jihu a východu města směrem k nádraží a jezerům Matylda a Most. „Je to standardní situace, kdy uživatelé radši jezdí z kopce než naopak,“ vysvětlil Rambousek.

O společnosti Nextbike Czech Republic Nextbike je největší česká bikesharingová platforma, která nabízí sdílená kola ve 42 městech, včetně Prahy. Kromě Mostu této služby v Ústeckém kraji využívá Klášterec nad Ohří (50 kol, 20 stanovišť, také prvních 15 minut zdarma). Původní Nextbike vznikl v roce 2004 v Lipsku, ten český uvedli do provozu Lukáš Luňák a Tomáš Karpov na přelomu let 2018/2019. Společnost sází na to, že jízda na kole představuje zdravý, praktický a ekologický způsob dopravy po městě.

Cenu jednoho kola společnost nezveřejnila, ale zatím v Mostě neeviduje žádný zásadní případ vandalismu nebo pokusu o krádež kola. „Samozřejmě vracení kol mimo stanice se děje, zejména při startu provozu, ale jsou to jednotky případů,“ dodal manažer.

O sdílených kolech se koncem dubna diskutovalo na zasedání zastupitelstva, kde debatu otevřel lékař a opoziční zastupitel Roman Houska (nezařazený). Podle něj je třeba posílit osvětu kvůli bezpečnosti.

„Nejde jen o sdílená kola, ale o všechna kola. Bylo by fajn, kdyby lidé co nejvíce využívali cyklostezek, případně silnice, protože přibývá cyklistů, kteří se prohání po chodnících. Nejsou to jen děti, ale i dospělí. Je dobře, že máme sdílená kola, ale jsou místa, kde by se jezdit nemuselo,“ upozornil.

Podle dopravního inženýra a opozičního zastupitele Jiřího Nedvěda (Sdružení Mostečané Mostu) přinášejí sdílená kola i další výzvy, se kterými se bude třeba vypořádat. „Podpora cyklistiky je určitě na místě. Vždycky se nám tvrdilo, že v kopcovitém Mostě na kole nikdo jezdit nebude, a najednou vidíme, že lidi na kole jezdí. Takže za mě super,“ uvedl. Přesto nevyloučil možná úskalí. „Až se bude dělat vyhodnocení sdílených kol, měla by se tato služba posoudit také z hlediska městské hromadné dopravy, jestli nám neubývá cestujících v autobusech a tramvajích,“ upozornil.

Podle Nedvěda by se dal udělat i jednoduchý průzkum, zda sdílená kola přiměla řidiče osobních aut využít bicykl. „Já se totiž trošku obávám, že na kola dostáváme spíš cestující z MHD než řidiče z aut, což by nám v rámci udržitelné městské mobility moc nepomohlo. Kdyby se tento trend potvrdil, nebyl by to důvod sdílená kola neprovozovat, ale je dobré vědět, na čem jsme,“ uvedl Nedvěd.

Sdílená kola v Mostě.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Vedení města informovalo, že zajištění celé služby sdílení kol stojí do prosince přes 1,4 milionů korun a během letoška se bude provoz vyhodnocovat. Pak se rozhodne, zda bude od jara 2025 půjčování pokračovat a pokud ano, tak za jakých podmínek. Analýza s diskuzí odpoví například na otázky, zda zvýšit počet kol či zda některá stanoviště zrušit nebo jinde naopak posílit.

„Samozřejmě se budeme bavit i o tom, jestli zrušit či zachovat zaváděcí výhodu patnáct minut jízdy zdarma, protože velká část peněz jde na úhradu tohoto benefitu,“ uvedl primátor Marek Hrvol (ProMOST).

Podle městské samosprávy statistiky naznačují, že sto kol je pro Most možná málo. Před spuštěním služby byla radnice střízlivá, takže první vlna zájmu mnohé překvapila. Podle vedoucího radničního odboru správních činností a tajemníka komise dopravní Vojtěcha Brzoně jen během prvních dvou týdnů bylo přes čtyři tisíce výpůjček a zájem neklesal ani v sychravých dnech.

„Máme velmi pozitivní ohlasy na tuto službu. Očekávali jsme, že nejčastějšími uživateli budou chodci, kteří si budou zkracovat přepravní vzdálenost, ale máme dobrou zpětnou vazbu také od řidičů aut. Ti oceňují, že ušetří za pohonné hmoty a že nemají problém s hledáním parkovacího místa,“ sdělil Brzoň. Radnice stanoviště pro kola zvolila tak, aby se uživatel stihl z jednoho místa na druhé dopravit do patnácti minut a kolo vrátil bez dalšího poplatku.

Podle Brzoně vliv této služby na MHD bude součástí letošního hodnocení, ale v prvních týdnech radnice neměla žádné informace o tom, že by mělo docházet k výraznému poklesu zájmu o městské autobusy a tramvaje. Pro srovnání: základní jízdenka v Mostě stojí 25 korun, studenti platí 12 korun.

Sdílená kola v Mostě Slouží 24 hodin denně, zatím do 8. prosince.

K půjčení je třeba stáhnout si na mobil zdarma aplikaci nextbike a zaregistrovat se.

Ověřovací platba 50 Kč se automaticky převede na vstupní jízdní kredit a účet je aktivní.

Po naskenování QR kódu na kole se otevře zámek a lze vyjet.

Kolo se vrací zamčením na jakémkoliv oficiálním stanovišti se stojany.

Kdo nemá chytrý telefon, může se zaregistrovat na webu provozovatele a kola si půjčovat přes zákaznickou telefonní linku.

Lze si pořídit i předplatné nebo si kolo rezervovat až 15 minut dopředu za 10 Kč.

V aplikaci je mapa s vyznačenými stanicemi, kde se dá kolo půjčit či vrátit. Kdo odloží kolo jinde, tak se mu při každém dalším vrácení mimo stanici účtuje servisní poplatek 300 korun.

Světla se rozsvěcují i zhasínají automaticky. Nosnost kola je 150 kg, nosnost košíku je 5 kg, ale nelze v něm vozit zvířata.

Nahromaděná kola převáží servisní tým.

Přestože provozovatel sdílených kol apeluje na lidi, aby nejezdili po chodníku, řada z nich to nedodržuje. Podle primátora cyklisté mohou využívat cyklokoridory vyznačené na širokých chodnících, ale připustil, že některé skupiny mohou představovat pro pěší problém. „Na kola nasedají i lidé, kteří předtím dlouho nejezdili nebo doma kolo vůbec nemají a neví kudy jet,“ uvedl.

Nedvěd vidí budoucnost v budování dalších cyklopruhů na okrajích vozovek, ale předtím by řešil podceňování ochrany hlavy. „Lidi by měli mít helmu, ale to je problém všech sdílených kol a koloběžek. Kdo si chce náhle půjčit kolo, těžko půjde jen tak po ulici s helmou,“ řekl zastupitel.

Cyklistická přilba je v ČR povinná jen u dětí. Mostecká poslankyně a koaliční zastupitelka Berenika Peštová (ANO), patří k politikům, kteří by uzákonili i helmu pro dospělé. „V poslanecké sněmovně jsme měli zákon, kde se měnila dopravní pravidla a já jsem navrhovala, aby přilbu museli mít za jízdy i cyklisté starší osmnácti let. Neprošlo to, i když lékaři stále řeší vážné úrazy hlavy. Situace je zkrátka taková, že dospělé nemůžete nutit, aby helmu měli,“ sdělila Peštová.

Sdílená kola v Mostě.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Podle policie helma výrazně snižuje riziko vážného poranění hlavy následkem pádu. „Cyklista bez přilby má devatenáctkrát vyšší riziko, že zemře,“ varovali už dříve preventisté, když nabádali rodiče, aby před hlavní sezónou dohlédli na nošení přileb dětmi a raději ji měli také.

V další debatě o sdílených kolech v Mostě zřejmě zazní i návrh rozšířit nabídku o elektrokola, i když služba by podražila. Vlastní elektrokola město nabízí v půjčovně v přízemí radnice, ale bez bonusu prvních 15 patnáct minut zdarma.

Radnice v Mostě se v předchozích letech zavázala, že do roku 2030 investuje do rozvoje cyklodopravy desítky milionů korun. Cílem je zvýšit její oblibu minimálně o 50 procent, protože zatím zůstává nejslabším článkem udržitelné městské mobility. V roce 2018 cyklodoprava v Mostě tvořila pouhá 2 procenta celkového přepravního objemu. Vládnou auta, kterých radnice registruje desítky tisíc a která zajišťují 45 procent veškeré dopravy.

Následovala chůze pěšky (31 procent) a MHD (22 procent). „Až v nadměrném rozsahu jsou cyklistické trasy řešeny jako společné stezky pro chodce a cyklisty, a to i v lokalitách s vysokými intenzitami pěší dopravy, což považujeme za velmi rizikové,“ upozornili před šesti lety odborníci, kteří plán udržitelné mobility vytvářeli.

Zavedení sdílených kol, kdy městem jezdí častěji i větší skupiny cyklistů, odhalilo i další nedostatky, například špatnou prostupnost sídliště Pod Lajsníkem. Když cyklisté volí přímou trasu od knihovny k nádraží, jezdí i po trávě, protože u okružní křižovatky vedle Penny jsou schody. Na tento problém upozornili už dříve architekti a urbanisté, kteří městu navrhli úpravy v rámci plánované postupné revitalizace veřejných prostranství na celém sídliště.

Další problém je patrný na hlavním cyklokoridoru Central – Prior, vyznačeném na chodníku třídy Budovatelů. Každé úterý tam bývá velký trh s návalem chodců, takže až do odpoledne je tato trasa pro cyklisty ucpaná obchodním mumrajem.

