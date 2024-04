V Mostě v pondělí odstartovala historicky první sezona sdílených kol. Zájemci si mohou po stažení aplikace zapůjčit jeden ze stovky bicyklů, dojet, kam potřebují, a kolo poté odstavit na jednom ze 40 stanovišť. Službu pro město připravila společnost nextbike Czech Republic.

Lidé mají od 8. dubna v Mostě na výběr ze 100 sdílených kol na 40 stanovištích. | Foto: Město Most

Prvních 15 minut půjčovného bude zdarma, tento čas hradí za cyklisty město. Delší výpůjčky už si platí cyklisté sami. O plánu na zřízení této služby jsme psali zde.

Systém povinného odkládání kol do stojanů má zaručit, že bicykly nebudou mezi jízdami překážet na chodnících či v parcích. „Z hlediska pořádku ve městě by to nemělo generovat žádné problémy,“ uvedl už dříve primátor Marek Hrvol, který očekává výrazné zvýšení zájmu o cyklodopravu ve městě.

Pro Most je nejbližší inspirací Klášterec nad Ohří, kde projekt sdílení kol spustili loni na jaře a kde padesátka kol začala pendlovat mezi patnácti stanicemi rozsetými po celém městě. Půjčení i vrácení kola pomocí mobilní aplikace trvá pár sekund. Kolo si lze přes aplikaci i předem zarezervovat na konkrétním místě a v konkrétní čas.

