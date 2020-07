Každý rok se to opakuje. Když jsou letní prázdniny a lidé cestují s těžšími zavazadly, železniční nádraží v Mostě je pro ně noční můrou. Všude samé schody a pouze jeden eskalátor od prvního nástupiště. K ostatním vedou podchody s dalšími schody. Hotová překážková dráha. I bez kufrů je cesta hlavně pro seniory úmorná jako výstup na rozhlednu.

„Chtělo by to tady zprovoznit výtahy,“ říká 76letý Jiří z Podbořan, když s taškou na kolečkách zastavuje uprostřed schodiště. Krátký odpočinek mu pomůže nabrat sílu. Už je v půli cesty. Má za sebou schodiště v hlavní hale, pak sejde do podchodu a z něj musí ještě nahoru ke koleji, kde mu zastaví vlak. „Tahání zavazadel je špatné. A co takové kočárky? Měli by s tím něco udělat,“ tvrdí senior, který už zná schody nazpaměť. Do Mostu jezdí každý týden. Podobně podivné nádraží nezná. „Most má zkrátka schody navíc,“ dodá, chytí se zábradlí a zdolá opatrně další schod, aby nespadl.

Po něm vstoupí na schodiště mladá žena ve vysokém stupni těhotenství. Kufr na kolečkách jí nese školačka. Další rodina, tentokrát s kočárkem, se rozděluje. Maminka bere dítě do náruče a míří po schodech na zadní nástupiště. Babička se ujímá prázdného kočárku a zkracuje si s ním cestu přes koleje, což je zakázané. Ze služebního můstku málem nevyjede na nástupiště, protože narazí do tyče, kterou tam položili dělníci opravující část železničního koridoru. „Kočárek je těžký, přece ho nebudu tahat po schodech! Šla jsem se zeptat, zda nic nejede, abych mohla projít,“ vysvětlí seniorka.

Pohyblivé schody nebo výtahy na každém nástupišti by uvítaly i dvě cestovatelky z Chomutova. „Nejhorší to bylo, když jsme šly nahoru,“ shodují se 69letá Zdeňka a 65letá Marie, které litují hlavně maminky s miminy. Podle nich jim může pomoci služební nákladní výtah. „Ale než někoho najdete, ujede vám vlak,“ dodávají. Na dotaz, co má dělat žena s kočárkem, místní ochranka pokrčí rameny: „Je to problém, jsou tu jen schody.“

Tak to má trvat ještě několik let. Rozsáhlou rekonstrukci nádraží za téměř 700 milionů korun nedávno schválilo ministerstvo dopravy a její začátek se plánuje na rok 2023. „Stavba bude i vzhledem k velikosti objektu rozdělena do čtyř etap,“ upozornil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

V 1. etapě se v odjezdové hale upraví schodiště a umístí nové eskalátory. Zásadní má být vznik samostatného přístupu k výtahu, který vyřeší bezbariérový přístup na 1. nástupiště i do podchodu. Další bezbariérový přístup bude z nového parkoviště přímo na 1. nástupiště. Dále se zmodernizují nádražní věžák, příjezdová hala a komerční prostory pro bufet, restauraci, obchody a další služby. Nakonec správa postaví nové parkoviště a plochy pro cyklisty. Některé změny začnou letos na podzim nultou etapou, která nevyžaduje stavební povolení. Jde o úpravu interiéru v odjezdové hale. Některé obchůdky se už vyklidily. Harmonogram prací zohlednil potřeby města, které chce na rekonstrukci navázat výstavbou autobusového nádraží vedle haly.