Most chystá vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci zasedací místnosti ve 4. patře budovy magistrátu, kde zasedá 45členné zastupitelstvo a konají se besedy a ceremoniály.

Jednací sál na mosteckém magistrátu | Foto: Deník/Martin Vokurka

Předpokládané náklady jsou 33 milionů korun. Dokumentace k zakázce míří ke schválení do městské rady. Přesný termín zahájení prací ještě není znám, ale skončit by měly do ledna 2021.