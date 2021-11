FOTO, VIDEO: Světová jednička v šachu navštívila Most. Mistrovství Čech vrcholí

V mosteckém hotelu Cascade o víkendu skončí šachové Mistrovství Čech pro děti v kategoriích do osmi a do deseti let. Šampionát s osmi desítkami účastníků začal ve středu 17. listopadu a skončí v neděli 21. listopadu. Společně soutěží děvčata a chlapci, z nichž nejlepší postoupí na březnové republikové mistrovství.

Šachová simultánka v hotelu Cascade v Mostě. | Video: DENÍK/Martin Vokurka

Jako host přijel z Liberce 11letý Václav Finěk, který měl s dětmi exhibiční simultánku. Hrál současně na patnácti šachovnicích. „Je to velký talent, v současnosti podle ratingu nejlepší hráč světa ve své věkové kategorii,“ sdělili organizátoři. Pořadatelem mistrovství je Šachový klub Most, který dětským výpravám zajistil také ubytování a stravu. Na organizaci se podílí spolek Společně pro Blažim.