Sbírka na kapli v Saběnicích

Sbírka na internetovém portálu www.donio.cz začala 3. února. Cílová částka je 1,9 milionu korun. K 10. únoru bylo vybráno 61 050 korun, přispělo 12 dárců s částkami od 500 korun do 35 tisíc korun. Sbírka potrvá do začátku dubna.

Kapli po dokončení a kolaudaci slavnostně vysvětí děkan farnosti Most Leo Gallas. Ocenil, že vše přišlo zezdola, ne od úřadů. „Je to iniciativa místních občanů, což je samo o sobě unikátní a velice pozoruhodné,“ vyzdvihl. Podle něj se jedná o projekt, který pomůže obci najít přirozený střed, v němž se pak dají dělat různé společenské aktivity. Celý záměr totiž zahrnuje i parkovou úpravu okolí kaple, aby se u ní mohly setkávat třeba i rodiny s dětmi. „Samozřejmě bych byl rád, kdyby se tam časem vytvořilo společenství upřímných lidí, kteří by hledali duchovní hodnoty. To je něco, co obci může každopádně pomoct," sdělil duchovní.

Kaple bude podle Vinaře stát na obecním pozemku a po vysvěcení se má bezplatně převést na obec Havraň, pod kterou Saběnice spadají. „Byli bychom moc rádi, kdyby se povedlo oslovit co nejvíce lidí a vybrat na kapli a revitalizaci okolí potřebné peníze,“ zdůraznil Vinař. Dar v jakékoliv výši bude podle něj bezezbytku využit na výstavbu nové kaple. Dárci budou pozváni na svěcení dokončené kaple a ti, co dají 50 tisíc korun a víc, mohou mít své jméno na zvonu. Když se vybere víc peněz, použijí se i na vybavení kaple a jejího okolí. Objekt bude využíván k duchovním činnostem, ale bude také centrem kulturních akcí.

Petr Vinař se přistěhoval do vísky Saběnice v roce 1995. Bylo v ní jen pár obydlených domů a z ostatních zbyla jen torza. Vinař se rozhodl úpadek zastavit. Nejprve opravil svůj dům a pak koupil první pozemek, ze kterého odstranil suť ze starého domu a postavil nový. Podařilo se mu přesvědčit první rodinu, ať jde bydlet do Saběnic, a pokračoval ve výstavbě dalších domů, které se zabydlovaly. „Zasvětil jsem naší obci velkou část svého života. Jen pro vaši představu – v roce 1991 při sčítání lidu zde žilo jen 35 osob. Nyní zde našlo svůj domov 122 obyvatel, mých sousedů,“ srovnal. Kaplička má být poděkováním, že osídlování vesničky bylo úspěšné. „Kapličku se budu snažit postavit co nejvíce podobnou té, jaká tu kdysi dávno byla,“ upozornil stavař.

V jiných obcích či městech na Mostecku se původní sakrální památky obvykle jen restaurují či opravují. K výjimkám patří obec Patokryje, kde v polovině 18. století vyrostla barokní kaple sv. Jana Nepomuckého, která po roce 1948 chátrala a v roce 1956 jí vichřice poškodila střechu. Kaple do dvou let zmizela – materiál skončil na stavbách domů. Na půdorysu kaple vznikla v roce 2020 svépomocí půl metrů vysoká zeď a tam, kde byl oltář, místní postavili s podporou obce dřevěný kříž.