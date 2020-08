Městská policie začne více sledovat dění na bývalém centrálním hřišti mezi paneláky 602 a 603 za Kahanem. Petice znepokojených místních obyvatel požaduje zrušení hřiště kvůli shlukování divokých výrostků z jiných ulic. „V této lokalitě nařídím zvýšený dohled hlídek strážníků a asistentů prevence kriminality po dobu letních měsíců,“ sdělil ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

Strážníci dosud žádné porušení zákona nezjistili. Zrušení hřiště podle jejich zkušeností problém s mládeží nevyřeší. V případě rušení nočního klidu nebo jiného přestupkového jednání mají obyvatelé volat městskou policii na linku 156.

Řada matek si stěžovala, že na hřiště už nikdo nedohlíží. Plácek na okraji Šestistovek byl sedm let oplocený, měl provozní řád a správce, který ho večer zamykal a ráno odemykal. Po demontáži poškozeného zařízení se hřiště stalo volně přístupné, protože jako centrální nešlo udržet. Od té doby se měla situace výrazně zhoršit. Petentům vadí hlučná, vulgární a nepořádná mládež, která se na hřišti schází.

„Jsou to mladí lidé, ale chovají se jako prasata. Lezou po sobě, jsou sprostí a dělají bordel. Je to hrozné. Když tu byl plot, tak to ještě nebyl takový extrém jako dnes,“ sdělila 34letá Kateřina, která petici podepsala. Město už sice nechalo odstranit lavičky, aby omezilo shlukování mládeže, ale podle Kateřiny to má i opačný efekt – starší lidé si nemají kde odpočinout.

„Mladí sedí na schodech, kde nám překážejí,“ povzdechla si sousedka. Místní obyvatelé, se kterými Deník hovořil, se shodli, že většina výrostků u hřiště nebydlí a někteří pijí alkohol. „Měli by sem chodit kontroly a dávat jim fouknout,“ uvedla 55letá Sylvie, která malou vnučku na hřiště raději nepouští.

V červnu a červenci městská policie přijala tři oznámení od obyvatel. „Ve všech případech strážníci na místo vyjeli a nezjistili žádné porušování veřejného pořádku. Dětem a mládeži domluvili, aby se ztišili,“ upozornil ředitel strážníků. Podle něj městská policie neeviduje žádné závadové chování jako popíjení alkoholu mladistvými nebo rušení nočního klidu. Dodal, že hlasitá mládež shlukující se na veřejném prostranství zaměstnává strážníky ve všech částech Mostu a podobné problémy řeší městské policie v celé ČR.

Postup určuje zákon – pokud neruší noční klid, neničí majetek, nepijí alkohol a neházejí odpadky na zem, nelze mladistvé vykazovat ani pokutovat. „Jedná se podle zákona o běžné užití veřejného prostranství a zejména na sídlištích, kde je vysoká koncentrace obyvatel, je potřeba i s takovým využitím veřejného prostoru počítat,“ poznamenal Hrvol. Podle něj obvykle pomáhá domluva.

Zrušení hřiště či odstranění laviček podle zkušeností strážníků problém nevyřeší, protože potíže se jen přesunou o kus dál, kde si omladina najde jiný plácek. Hrvol naznačil, že řešením je hledání kompromisu a zlepšování sídlišť, kde se mají slaďovat zájmy všech generací. „Každá věková skupina má odlišné potřeby a od veřejného prostoru jiná očekávání,“ dodal. O budoucnosti hřiště v Šestistovkách rozhodne městská rada. Čeká se na předání petice.