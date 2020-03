Když chcete koupit cigarety, noviny nebo sušenku na chodníku, musíte se nejprve sklonit nad pultíkem a za malým zaskleným otvorem najít tvář sedícího prodejce. Tenhle pouliční rituál, který je součástí obchodního ruchu od 19. století, v Mostě končí. Poslední klasická městská trafika na jaře zmizí. Úsměv 71leté Ilony Vetešníkové z okénka boudy u Bati zůstane od dubna už jen vzpomínkou.

Trafikantka patří k nejstarším živnostníkům v okrese a stánek na zastávce MHD opustí koncem března. „Odcházím s hezkými pocity. Mně se tady líbilo,“ řekla po 11 letech prodeje. Trafika na jaře zmizí kvůli rekonstrukci autobusové zastávky. „S nájemcem jsme se dohodli na ukončení provozu. Je to poslední stánek tohoto typu ve městě,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol. Na modernizovaných zastávkách město žádné nové trafiky nebuduje.

V posledním desetiletí se zavíraly i na jiných místech kvůli poklesu tržeb i zchátralosti. Prodej se přesunul do modernějších obchodů a nákupních center.

Ilona Vetešníková, která pracuje od svých šestnácti let, udržela trafiku nejdéle. Předtím, než se stala trafikantkou, měla večerku v Sedmistovkách. Z ní ale odešla, protože se na sídlišti začala bát. Prodej ji ale stále lákal, a tak není divu, že na procházkách s jezevčíkem Čendou dlouho pokukovala po prázdném stánku na zastávce u Bati. „Tu boudu jsem si prostě s Čendou vyhlídla. Furt jsem o ní přemýšlela a nakonec si ji pronajala. Zkrátka a dobře byla to paráda,“ zavzpomínala. Začátky byly podle ní nejlepší, pak jí ale několikrát ukradli časopisy a prodej postupně slábl.

Většinu sortimentu však zachovala a soustředila se na stálé zákazníky. Dávala jim zdarma třeba firemní zapalovače nebo propisky. „Povídali jsme si a já jim něco dala i na dluh, protože jsem je znala,“ sdělila. Z posledních let si kromě rozbité výlohy nepamatuje na žádný problém.

Do práce byla zvyklá chodit v šest ráno a v trafice trávila i celý den. Volno měla jen o víkendech. Stánek si proto uspořádala podle svého, aby se v malém prostoru cítila dobře. Měla tu topení, lednici, mikrovlnku a pak i připojení na EET. Řadu věcí vylepšil její manžel.

Co bude paní Ilona dělat dál, ještě neví. „Potřebuji si odpočinout a být alespoň půl roku doma,“ sdělila. Připustila ale, že už se jí zase honí hlavou další nápady, protože je ráda mezi lidmi. Uvažuje, že by mohla pracovat ve větším prodejním stánku, který sice není klasickou trafikou, ale měla by ho hned vedle bydliště.

Rekonstrukce zastávky u Bati

Městská rada schválila vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci zastávky u Bati v polovině března. Investice odhadovaná na více než čtyři miliony korun zahrnuje i úpravu zastávky u Jungle Arény v ulici J. Průchy. Obě zastávky se udělají na etapy, aby v ulici nebyla dvě staveniště najednou. Řidiči budou muset počítat s dopravním omezením. Rušnou silnici vedoucí od obchodního domu Central k velkým sídlištím na Vídrholci ale město neuzavře. Stanoviště pro autobusy budou z panelů a nástupiště pro cestující bezbariérová.

Příští rok hodlá radnice podobným způsobem rekonstruovat zastávky MHD v ulici Moskevská. Tam už trafika dávno není.

Město Most chce letos kromě zastávek opravit řadu jiných zařízení. Budou to třeba střecha divadla, elektroinstalace v 5. a 18. ZŠ nebo chodníky u bloků 520, 514 a 504. Kvůli bezpečnosti chodců a řidičů se objeví lampy u „zeber“ v ulicích J. Palacha, Jiřího z Poděbrad, J. Průchy a Obránců míru. Rekonstrukce se dočkají také parkoviště v ulicích J. Fučíka, V. Talicha a K. H. Borovského a velká zasedací místnost magistrátu ze 70. let. K největším stavebním zakázkám na Mostecku má letos patřit rekonstrukce tramvajové trati Most Litvínov, která se odhaduje na 680 milionů korun, z nichž většinu by měla zaplatit EU.