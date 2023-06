Město Most ukončilo jednání s Českou poštou a nebude provozovat její pobočku v mostecké nemocnici. Informovala o tom regionální stanice Českého rozhlasu. Podle České pošty nabídka stále platí.

Na seznamu rušených pošt je i pobočka v mostecké nemocnici. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Město po stížnostech zákazníků na plánované zrušení pobočky uvažovalo o jejím převzetí v rámci licence Pošta Partner plus. Důvodem je obliba malé pošty, kterou dlouhodobě využívají pacienti a zaměstnanci nemocnice.

Podle vedení města předběžný odhad provozních nákladů vypadal nadějně, ale z dohody pak sešlo. „My jsme se nakonec rozhodli, že službu Česká pošta Partner Plus nevyužijeme. Ty původně prezentované podmínky se neustále navyšovaly o další náklady a skutečně už to pak bylo velmi neefektivní,“ sdělil pro rozhlas primátor Marek Hrvol.

Podle České pošty nabídka služby Partner Plus stále platí. „V současné době není zájem Mostu aktuální,“ sdělil Deníku mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

K 30. červnu skončí v ČR z úsporných důvodů tři stovky pošt. Na Mostecku patří k rušeným pobočkám sedm pošt. Tři jsou v Mostě a čtyři v Litvínově.

Česká pošta nedávno upravila podmínky pro provozování pošt Partner Plus s ohledem na technické a finanční možnosti obcí. Budoucí provozovatel, který o převzetí služby projeví zájem, se může rozhodnout, zda si poštu Partner Plus vybaví vlastním nábytkem, trezorem, či zda si nechá provozovnu zařídit Českou poštou. Od toho se pak odvíjí vstupní náklady, které začínají na 48 500 korunách a zahrnují vstupní školení, administraci, externí a interní označení, nebo provozní materiál.

Další platba, která je na měsíční bázi a je pravidelná, pak bude pokrývat režijní náklady České pošty, které v souvislosti s provozem pošty Partner Plus vzniknou. Jedná se o IT podporu, o servis oblastní pobočky, pod kterou pošta Partner Plus patří, o zapojení do produktové a finanční logistiky České pošty nebo pravidelné školení personálu. Částka za tyto služby začíná na 25 900 korunách a její přesná výše se odvíjí od rozsahu podpory.