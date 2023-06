Podle něj má centrum Mostu velký potenciál, ale není využitý. Uvítal by, kdyby se oživil obchodní dům Prior a kulturní dům Repre nabízel po rekonstrukci víc než sezónní plesy a aby chodci v přívětivém a bezpečném prostoru korzovali od Centralu až ke kostelu a jezeru Most.

„Mostečané mi říkají, počkej, budeš to mít plný, ale kdy? Lidi tu ještě sociálně nežijí. Ráno jezdí do fabrik, kde se stravují, pak zůstávají doma a ven moc nechodí. Proto je celý mostecký bulvár večer pustý a bez života. Jako když přestane tlouct srdce. Cizinci jsou z toho v šoku. Třeba v Dortmundu je podobná ulice, ale ta je plná lidí, kteří sedí venku, sdružují se a hovoří. Stejné je to v Itálii,“ sdělil Bárta, do jehož kavárny chodí nejčastěji právě cizinci nebo obchodní cestující.

„Když máte zahrádku, musíte ji hned ráno otevírat, aby se lidi mohli už cestou do zaměstnání na chvíli posadit a poklábosit u kávy, croissantu nebo zákusku,“ řekl kavárník, který dojíždí do Mostu z Chomutova a nevzdává se. Věří, že jednou centrum Mostu nebude jen průchozí a lidé se v něm začnou víc zdržovat. Za jak dlouho tu bude, nikdo neví. Ani kavárník.

Radnice už před lety vyprázdněnost centra města začala řešit alespoň zvýšením počtu kulturních akcí a úpravou Radničního parku. Vrcholem snah o oživení byla před třemi lety příprava rozsáhlé rekonstrukce všech veřejných prostranství mezi křižovatkami u Centralu a Prioru, což je klíčové území větší než pražský Václavák.

Cílem bylo, aby tzv. Budovatelka, coby střed města, lidi spojovala a sdružovala a poskytla jim útulné a reprezentativní prostory, které teď nemá. Jenže záměr oceňovaný odborníky v roce 2020 skončil zrušením organizace architektonické soutěže kvůli změnám finančních priorit města, které se bálo dopadů pandemie covidu na ekonomiku města.

Nyní je pro radnici prioritou chystaná přestavba zavřeného kulturního domu Repre, kde má být restaurace, planetárium, víceúčelový společenský sál a městská knihovna. Cena modernizace ještě není známa, ale odhaduje se na víc než miliardu korun. V pátek 26. května končí lhůta pro podání nabídek stavebních firem. Probíhající veřejná zakázka vyhlášená loni po komunálních volbách nabrala zpoždění, protože zájemci měli desítky dotazů. Protože město bude proměnu Repre platit z velké části z dotací, je pod velkým tlakem povinných lhůt na realizaci a dokončení stavby. Tyto termíny nelze překročit.

„Netěší nás to,“ připustil časový pres primátor Marek Hrvol. Ideální by bylo, kdyby radnice vybrala vítěze hladce a nikdo z konkurentů by nepodal námitku. V opačném případě by hrozilo, že rekonstrukce Repre se opět odloží. Město na webovém portálu zakázek všechny účastníky soutěže informovalo, že pokud nedojde k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem do konce srpna 2023, bude muset celou zakázku zrušit.

Navzdory nejasné budoucnosti radnice stále nevylučuje případnou koupi sousedního poloprázdného Prioru, aby posílila svou kontrolu nad středem města. „Most si zaslouží kvalitní centrum a Prior je strategický objekt, který přímo souvisí s Repre a jeho okolím,“ sdělil primátor, který nedávno opět jednal se zástupci Prioru o možnosti dohody. Podle Hrvola další vývoj bude záviset na ochotě druhé strany pokračovat v komunikaci a poskytnout městu nové ocenění nemovitosti, které radnice porovná se svým znaleckým posudkem, jenž si udělá.

Radnice pokukuje po Prioru už několik let, oficiálně od února 2020, kdy městská rada jednohlasně schválila zahájení nezávazných rozhovorů o případném odkupu objektu, včetně přilehlých pozemků a velkého parkoviště. Zástupce Prioru už tehdy nechtěl jednání pro Deník komentovat s odvoláním na to, že jde o interní věci soukromé firmy.

Prior v Mostě, střední patro.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Co by město z Prioru udělalo, se teď neřeší. Pokud by mělo ke koupi dojít, podle primátora by se využití určitě našlo. V části budovy by zřejmě zůstaly obchody a služby a vedle nich by mohlo být třeba moderní kino, větší než v sousedním Repre.

Jednání s Priorem mělo dřív i jiný důvod. Souviselo s přípravou na rekonstrukci Repre, u kterého si město muselo vypořádat dotčené pozemky. Sousednímu Prioru přesto dál patří část náměstí, kterou město během přestavby kulturního domu neupraví.

Zlepšení podmínek pro korzování v úseku Central – Prior – kostel – jezero Most se očekává v roce 2024, kdy už má sloužit veřejnosti obnovený park Střed u sportovní haly. Otevře se tam i nová kavárna.