Litvínovské zastupitelstvo schválilo většinou hlasů rozpočet města na rok 2022. Část opozice návrh ve čtvrtek 9. prosince nepodpořila kvůli vyšším výdajům na běžný chod města. Radnice bude v příštím roce hospodařit se schodkem, protože chce investovat téměř tři sta milionů korun. Pokryje je z úvěru, dotací a úspor z minulých let. Město také opět finančně pomůže školám a dalším organizacím. Pro bylo šestnáct zastupitelů, nikdo nehlasoval proti, pět se jich zdrželo. „Jsem ráda, že rozpočet do nového roku máme,“ sdělila starostka Kamila Bláhová (ANO).

Opoziční zastupitel Milan Šťovíček (STAN) kritizoval v historii nevídaný milionový deficit v provozním rozpočtu, ze kterého se platí běžný chod města. „Když to řeknu jednoduše, jako město projíme víc, než přijmeme. Takový rozpočet by město nemělo schvalovat, protože dlouhodobě je to neudržitelné,“ uvedl zastupitel.

Podle starostky se provozní rozpočet plánoval jako přebytkový, ale v poslední fázi příprav radnice musela reagovat na nové požadavky. Jednalo se hlavně o navýšení příspěvku pro zajištění MHD o 3,6 milionu korun a o nárůst mezd o 7,4 milionu korun, což vyplynulo z listopadového vládního nařízení. Radnice navíc zařadila do rozpočtu sto tisíc korun na školní pomůcky. Aby po nutných úpravách nemuseli škrtat jinde, nechali politici provozní minus ve výši zhruba 1,1 milionu korun a na začátku příštího roku chtějí tento plán hospodaření revidovat. Podle starostky je dobré, že Litvínov má dost peněz ve fondu rezerv, a tak si provozní schodek může dočasně dovolit. „Tuto situaci považujeme za zcela mimořádnou a ojedinělou. Předpokládáme, že v dalších letech, když nám to okolnosti umožní, tak budeme provozní rozpočet vždy sestavovat a předkládat tak, aby byl lehce přebytkový,“ řekla starostka.

Zastupitelka Pavla Tomášová (ANO), která je ředitelkou ZŠ Ruská, upozornila, že během přípravy návrhu rozpočtu narostly ceny a o zdražování dalších položek v příštím roce se resort školství dozvěděl z dodatků smluv teprve nedávno. „Přemýšlím, jak to finančně utáhneme. Budeme muset šetřit úplně všude,“ uvedla ředitelka.

Tento problém má radnice řešit v prvním čtvrtletí roku 2022 při přezkumu vývoje městských výdajů a příjmů. Školy možná zařadí do první revize rozpočtu.

Také opoziční zastupitel Filip Marko (Litvínov DO TOHO! - Sdružení Zelených, Pirátů a nezávislých) kritizoval saldo v provozním rozpočtu. Ocenil ale, že Litvínované budou mít v příštím roce možnost sami hlasováním rozhodnout, do čeho město investuje jeden milion korun v rámci takzvaného participativního rozpočtu. „Jsme rádi, že se s tím začalo. Je to krok správným směrem,“ sdělil. Přimlouval se za to, aby částka na participativní rozpočet byla v dalších letech vyšší a víc se myslelo i na neziskové organizace, které poskytují služby, jež stát ani město nejsou schopny zcela zajistit, například péči o invalidy.

Společně s rozpočtem zastupitelstvo schválilo plán investic na rok 2022. K největším stavebním akcím má patřit plavecká hala u Koldomu, která se letos nestihla zahájit. Rozpočet počítá i s dokončením mostu přes ulici Mezibořská, s modernizací škol, s dvěma novými auty pro městskou policii a projektovou dokumentací na novou smuteční síň. Za desítky milionů korun se bude také vylepšovat řada komunikací a rozšiřovat parkování.

V sousedním Mostě bude zastupitelstvo hlasovat o rozpočtu na příští rok ve čtvrtek 16. prosince. Mostecká radnice plánuje schodkový rozpočet kvůli investicím za více než čtyři sta milionů korun.