Pietní ceremoniál, který trval přes hodinu a vyvrcholil písní New York, New York od Franka Sinatry, byl přístupný veřejnosti. Církevní pohřby ve světoznámém kostele jsou mimořádnou událostí a dosud se jich konalo jen několik.

Sarközi patřil ve svém oboru k výrazným osobnostem. Vychoval obrovskou základnu mladých tanečníků ve věku od 5 do 25 let, organizoval taneční tábory pro děti a zakládal taneční skupiny. Byl znám i v Německu. Spolupracoval také se světoznámým tanečníkem a choreografem Frankem Towenem, u kterého studovali například Helena Vondráčková a Jiří Korn. Sarközi byl v 80. letech členem baletního souboru v Krušnohorském divadle v Teplicích a koncem 90. let organizoval v Mostě taneční představení a koncerty s hvězdami českého popu.