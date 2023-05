/FOTO/ Už je to tady. Některé ulice Mostu se začínají barvit dorůžova. Rozkvetly tam oblíbené sakury, které každé jaro na přelomu dubna a května zkrášlují veřejná prostranství mezi domy.

V Mostě rozkvetly první sakury. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Most by mohl vítat turisty sloganem Sakur máme dost. Proti tomu by nikdo nemohl nic namítat, protože tyto okrasné stromy některým ulicím dominují. Například sakurová alej podél silnice a chodníků v ulicích Zdeňka Fibicha a Vítězslava Nezvala měří zhruba 1,5 kilometru. Sakury lze najít i u knihovny, Kosmosu či sportovní haly.

Srnky se pasou pod okny nemocnice v Mostě. Dělají radost pacientům i personálu