Dříve jsme psali ve školách rozvrzanými umělohmotnými pery, dneska vyhledáváme krásná pera ze vzácných dřev. Vybrat si můžete dřevo všech možných i nemožných druhů i barev.

Co musí zvládnout výrobce originálních psacích per? Za kolik si pero můžete pořídit? My vám to vše ukážeme v našem rozhovoru.

Zdroj: Youtube

Výrobce psacích per Václav Fiedler: Každý by měl mít doma jedno své originální pero Zdroj: YouTube.com/Ponte reports