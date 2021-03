/VIDEO/ Mostecký deník a Ponte reports přinášejí rozhovor s Miss Tourism International a modelkou Terezou Bohuslavovou.

Tereza Bohuslavová | Foto: reprofoto Ponte reports

Je to chytrá holka, vysoká, štíhlá, hezká, tak prostě musí to být misska. Začínala v 16 letech a dnes? Tereza Bohuslavová Most propaguje po celém světě. Naposledy vyhrála Miss Tourism International, soutěž krásek, která proběhla on-line a Terezka zaujala porotu procházkou kolem mosteckého jezera.