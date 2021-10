Lom, který se rozrostl o nové rodinné domy, chystá řadu věcí. Chce například zchátralou bývalou školku na náměstí Republiky přebudovat na byty a postavit cyklostezku do Litvínova. Příjemnější pohled bude i na Lomský potok.

Zdroj: DeníkProč je podle vás město Lom dobré místo pro život?

Náš Lom je moje srdeční záležitost, proto na tuto otázku nemohu nikdy odpovědět objektivně, nýbrž budu hovořit jen v superlativech. Víte, město ve své podstatě neutváří dokonalá infrastruktura a kultivovaná městská zeleň, ale město je lid… psal ve svém díle Coriolanus už William Shakespeare. Vrcholní představitelé města určují třeba vnější ráz města, pracují, shánějí finance, budují, můžeme ve vedení města dělat do roztrhání těla, ale občané jsou těmi, kteří místu dodávají duši. Můžete se snažit sebevíc, pečovat, starat se, ale podobu města určují jeho obyvatelé.

Všem se nemůžete zavděčit.

Samozřejmě, všem se nezavděčím. Slýchám neustále kritiku a žádnou pochvalu, cítím však, že o duši našeho města pečuji dobře, nebo se o to usilovně snažím. Vždyť i ta kritika mi ukazuje, že lidé nejsou lhostejní. Poznala jsem, že péče o město, o jeho podobu a duši zkrátka nekončí sbíráním odpadků v parku a vhozením obálky do urny v lokálních volbách. Město je třeba kultivovat.

Co pro to děláte?

V Lomu oživujeme veřejný prostor, zajímáme se, neřešíme zbytečnosti, jsme pozitivní. Zjistili jsme totiž, že slušní lidé, aby se jim v Lomu dobře žilo, nepotřebují mnoho, chtějí se cítit bezpečně, mít uklizeno a klid. To nejlepší, co mohu udělat, je vyjít do ulic a dívat se lidem při pozdravu do očí a vidět v nich, zda se jim v Lomu žije dobře. A já, světe div se, to většinou vidím. Poznám to také z velkého zájmu u nás ve městě bydlet a stavět zde domy, nebo třeba i podle toho, že je obrovský zájem mít u nás v Lomu svatební obřad. Péče o duši města je totiž tak trochu i péčí o duši každého, koho v něm potkáváte. A v Lomu, jak se zdá, o tu duši snad pečujeme dobře. Samozřejmě výjimky se vždycky najdou, člověk se zkrátka nemůže zavděčit úplně všem, i když si to vroucně přeje.

Zdroj: DeníkCo se lomské radnici letos podařilo zařídit?

Zdárně pokračujeme svépomocí v opravě veřejného osvětlení po celém našem městě tak, aby bylo co nejvíce úsporné. Opravili jsme střechy na obou domech pro seniory v lomské části Loučná. Odkrýváme koryto Lomského potoka a navracíme tak Lomu jeho tradiční tvář. Vybudovali jsme nové hřiště v Loučné za budovou č.p. 73. Objekt je znám spíše pod názvem Sokolovna. Podařilo se nám ho získat do majetku a zachraňujeme jej od úplného zchátrání. V jedné části jsme zrekonstruovali prostory pro naši Poštu Partner Lom 2 a opravili střechu. V dalších částech plánujeme vybudovat kavárnu s herničkou, obdobnou jako jsme v nedávné době otevřeli v dolní části našeho města - nese název hernička Permoník. Vybudovali jsme i apartmánové byty v domě pro seniory a obnovili cesty a zdi našeho hřbitova. Opravujeme silnice, ty nejvíce poničené úseky. Zahájili jsme také velkou stavbu z dotačního titulu s názvem Komunikace na průmyslové zóně Lom. Plánovaná stezka pro pěší a cyklisty z Lomu do Litvínova z dolní části našeho města k litvínovskému hřbitovu má již jasné obrysy. A instalovali jsme venkovní elektronickou úřední desku.

Jaké investice, projekty či plány máte do budoucna?

Plánů máme mnoho. Z těch nej uvedu náš záměr zchátralou bývalou školku na náměstí Republiky přebudovat na byty. A jak jsem již zmínila, chceme vybudovat cyklostezku do Litvínova, kavárnu s herničkou v Loučné, dále budovat parkoviště a dokončit opravu veřejného osvětlení. Po dokončení odkrytí Lomského potoka chceme udělat v jeho okolí zábradlí a osázet zde zeleň. A v plánu máme i dokončení projektu na výstavbu dalších rodinných domků v Lomu.

Co ještě chcete ve městě změnit?

Pokud by to šlo, ze srdce prosím, ať jsou k sobě lidé, a myslím tím i některé obyvatele našeho města, ohleduplnější, vstřícnější, nechť mají pozitivní přístup, jsou soudní a nesobečtí, nezištní a nelhostejní, objektivní v posuzování dění v našem městě a ve svých závěrech a úsudcích. Hlavně prosím o používání vlastního rozumu a vlastní hlavy k vytvoření vlastního moudrého úsudku.

Chystáte do konce letošního roku nějaké společenské akce?

V listopadu oslavíme v kulturním domě 680 let od první písemné zmínky o našem městě. V listopadu proběhne i tradiční pietní akt u příležitosti důlního neštěstí na dole Kohinoor I, od něhož 14. listopadu uplyne již 75 let. Na takové, byť smutné události v Lomu nikdy nezapomeneme. Samozřejmě musím připomenout náš Lomský Kreativ, který také chystáme na listopad. Samozřejmostí jsou Adventní setkání a rozsvícení vánočního stromku v Lomu, to chystáme na prosinec. Nesmím zapomenout na Dětský lomský silvestr, kde připravujeme nejen pro děti velké překvapení. V neposlední řadě jsou vyhlášené plesy města Lom, pořádáme vždy jeden městský a jeden pro naše seniory v únoru 2022. Pevně doufám, že nám plánované akce nic a nikdo nepřekazí.

Je něco, co dělá radnici dlouhodobě starosti? Nějaký problém, který se nedaří řešit?

Velké starosti mi v Lomu dělá závist a nenávist mezi lidmi. To je problém, který se nám nedaří řešit. Mám pocit, že tyto odporné vlastnosti se nám v Lomu nějak snaží zakořenit a vše dobré a pěkné zničit a pošlapat.

Části obyvatel chybí v Lomu některé služby, například bankomat či lékárna. Může s tím radnice něco dělat?

To je dlouhodobý problém, přinést obdobné služby do Lomu. O lékárnu jsme se pokusili, nějakou dobu zde i fungovala, bohužel, jak se ukázalo, Lomáci raději nakupují v lékárnách ve velkých obchodních centrech, a to samé platí o bankomatu. Nicméně máme v Lomu službu Senior Taxi, kterou provozuje město Lom a jíž může využít a také jí hojně využívá každý senior či zdravotně postižený, jenž si potřebuje například nakoupit či zajet do lékárny, k lékaři či právě do bankomatu.