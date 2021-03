Vesnice sice leží za hranou uhelného dolu, ale díky okolní zeleni lidé těžbu nevidí. V obci najdete stadionek na hokejbal, bazén i fitness. „Řekl bych, že zázemí máme dobré,“ říká 49letý starosta František Štrébl. Obec, ke které patří místní část Vysoké Březno, vede od roku 2014.

Jak lidi snášejí nouzový stav?

Lidi se uzavřeli. Nevidím nikoho, kdo by se s někým extra stýkal. Každý se straní kontaktů. Covid negativně ovlivňuje komunitní život.

Zdroj: DeníkKdy jste byli naposledy pohromadě?

Loni v létě, když bylo Hasičení. To je tradiční každoroční obecní akce ve spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči. Dopoledne je soutěž požárních družstev, odpoledne kulturní program s koncerty. Přes prázdniny jsme měli otevřený bazén s omezenou kapacitou podle nařízení, ale pak jsme se vrátili do režimu nouzového stavu. Zrušili jsme i vánoční varhanní koncert v kostele.

Co chcete dělat v nejbližší době?

Na Velikonoce máme naplánovaný pěkný koncert v kostele, tak uvidíme, co nám situace dovolí. Budeme jednat operativně podle aktuálních nařízení vlády.

Do čeho jste loni investovali?

Dokončili jsme druhou etapu rekonstrukce hasičské zbrojnice, kterou jsme začali v roce 2019. Udělali jsme celý přístavek, garáž, zázemí pro hasiče a plánujeme ještě vnitřní dovybavení. V únoru 2020 jsme zahájili přestavbu obecního domu č.p. 21, což bylo původně klasické venkovské stavení s jedním bytem a chlévem. Úpravou objektu vznikly celkem čtyři sociální byty a teď čekáme na přiznání dotace ve výši 7,6 milionu korun. Nájemní smlouvy jsou už sepsané a lidé z cílové skupiny se postupně stěhují do nových bytů. Během měsíce března budou již všechny obsazené .

Kolik má obec celkem bytů?

Dneska jich máme pětadvacet a všechny jsou obsazené.

Jsou v pořadníku na byt i lidé z jiných obcí a měst?

Ano, máme uchazeče i zvenčí, protože o bydlení v Malém Březnu je zájem. Na byty máme desítky zájemců, na pozemky ještě víc. Každý týden dostávám emailem dotaz na volnou parcelu pro stavbu rodinného domu. Nejsou to ale oficiálně podané žádosti.

Jak na ty emaily odpovídáte?

Že nyní jsme ve fázi, kdy připravujeme lokalitu pro čtyři rodinné domy. Chceme získat státní dotaci na výstavbu inženýrských sítí, které by se daly pořídit z takzvaných 15 ekomiliard na pomoc uhelnému regionu. Čekáme na ministerstva, jak během následujícího půl roku rozhodnou. Když nám přispějí, tak budeme samozřejmě rádi a necháme vybudování infrastruktury v jejich režii a pak si dílo převezmeme. Pokud neuspějeme, tak si to zasíťujeme sami, jako jsme udělali lokalitu pro třináct rodinných domů v roce 2016. Parcely jsme prodali a většina domů už stojí.

Do budoucna chystáte další pozemky?

Teď připravujeme nový územní plán, kde počítáme s rezervami pro bydlení na pozemcích obce i cizích vlastníků. Musí to ještě projít schvalovacím procesem. Byly by to plochy, které navazují na zastavěnou část obce, takže neplánujeme žádné odloučené satelity. Musíme také vycházet z toho, jaké máme kapacity stávajících sítí. Podmínkou pro rozvoj bydlení je i zkapacitnění čističky odpadních vod. Zrovna teď jsme ve fázi podání stavebního povolení na její intenzifikaci. Tu plánujeme na kapacitu zhruba 500 obyvatel.

Teď máte 224 obyvatel, loni jich bylo 199?

Rosteme, protože se přihlašují noví lidé. Územní plán počítá s tím, že bychom se měli dostat ke čtyřem stovkám obyvatel. To bych považoval za ideální stav.

S tím ale souvisí další občanská vybavenost, jako je obchůdek, lékař, školka, možná škola. Máte to v plánu?

Myslím si, že čtyři sta lidí ještě není na školu nebo lékaře. Vzhledem k tomu, že máme dobrou dostupnost jak do Mostu, tak i do Chomutova, tak to nepovažuji za nutné. Školku ale možná ano a také Poštu Partner, o které uvažuji dlouhodobě.

To už by tu klidně mohl být i ten lékař…

Máme hotovou projektovou dokumentaci na komunitní a volnočasové centrum, kde jedním z objektů by měl být dům pro seniory a tam je samozřejmě plánovaná vyšetřovna lékaře. Jenže v poslední době uvažujeme o tom, že trochu zpomalíme a jednotlivé fáze projektu přehodnotíme.

Proč?

Protože v téhle době plné nejistoty nevíme, kolik nám stát bude posílat z výběru daní. Neříkám, že peníze nemáme, ale naše obec je zvyklá mít velkou finanční rezervu a té se chceme držet.

Jak ten projekt vlastně vypadá?

Jsou to v podstatě tři objekty. Jako první určitě postavíme bytový dům s osmi byty 3+1 a zároveň připravíme kompletní infrastrukturu pro další zástavbu. Druhým objektem by měl být právě dům pro seniory a jako třetí se plánovala sportovní hala s restaurací, bowlingem a obchůdkem. Na projekt už je stavební povolení. Vývojem situace se ale věci mění a je tu možnost, že když v první etapě začneme dělat bytový dům a připravíme připojení pro další dvě budovy, tak místo nich nakonec vznikne něco jiného, například druhý bytový dům.

Kolik to bude všechno stát?

Je to v řádu desítek milionů.

Kdy chcete stavět?

Nevylučuji, že začneme letos na podzim, ale je to velká zakázka a tu musíme vyhlásit v přísnějším režimu, při kterém se obvykle řeší spousta dotazů a dochází k průtahům.

Většina obcí by se do takových akcí pustit nemohla, protože nemá na katastru uhelný lom a nedostává zhruba 30 milionů ročně z dobytého nerostu.

Jistě, pro nás je to významná pomoc. Díky ní máme na větší investice našetřeno.

Ten dům pro seniory potřebujete?

Ono to vycházelo ze záměrů, které tu byly už před deseti lety. Uprostřed obce byl starý statek, který se měl po výkupu rekonstruovat . Částečně na hotel, na sportovní halu a na bydlení. Jenže rekonstrukce se oddalovala a před pěti lety už statek nešlo udržet, takže se rozhodlo, že bude lepší ho zbourat a postavit něco na zelené louce. Demolice byla v roce 2016 a plocha je připravena na výstavbu. Určitě ji zasíťujeme pro tři objekty, určitě postavíme v první etapě bytový dům a pak se zastupiteli rozhodneme, co dál.

Žije se tu lidem dobře?

Já si myslím, že podmínky pro život jsou v obci dobré. Od roku 2014 poskytujeme lidem různé benefity podle našeho sociálního programu. Každý občan dostává například poukazy, se kterými si může zajistit třeba zdravotní péči navíc nebo si koupit nové brýle.

Proč takhle utrácíte?

Chtěli jsme, aby část peněz, které obci přijdou jako příjem úhrad za vydobytý nerost a užívání dobývacího prostoru, posloužila i občanům, aby z toho také něco měli. Nemusíme přece všechno nechávat na rozvoj obce, když můžeme zlepšovat život obyvatel přímou podporou. Domácnostem přispíváme i na vytápění, dětem dotujeme dopravu do školy, školní pomůcky, ozdravné pobyty a rekreaci, seniorům přispíváme i na lázně či rehabilitaci.

Dá se vyčíslit, kolik jedna rodina může dostat?

Čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi si přijde i na více než 30 tisíc korun ročně ve výhodách. Jen v poukázkách je to 16 tisíc korun, pak k tomu připočtěte příspěvek na otop pět tisíc korun a tři tisíce korun pro každé dítě na ozdravný pobyt a už jste skoro na třiceti tisících. A to mají ještě nárok na dva tisíce korun na školu v přírodě a další bonusy.

I když během covidu všechno nevyužijí, vydrží obec takové výdaje ještě delší dobu?

Nevím, jak dlouho bude sociální program trvat, ale chceme ho udržet co nejdéle. Možná že jednou přijde nějaká regulace, ale teď si pro jeho financování pomáháme výhodným úročením uložených obecních peněz.

Uhelná komise doporučuje ukončit těžbu uhlí do roku 2038. Co budete dělat pak?

My už se na to připravujeme. Vytváříme si rezervu a volné obecní peníze zhodnocujeme vhodnými investičními nástroji. Konec těžby a poplatku z dobývání uhlí by obec neměl zaskočit nepřipravenou.

Proč v Malém Březnu zůstáváte?

Jsem místní rodák, máme tady rodinný dům, který jsem postupně zrekonstruoval. Já jsem nikdy neměl potřebu odcházet, mně se tu vždy žilo dobře. A ani neplánuji, že bych odešel jinam.

Malé Březno

Obec Malé Březno se nachází v jihozápadní části okresu Most. K vesnici patří i místní část Vysoké Březno a katastry bývalých obcí Bylany, Holešice a Vršany, které zanikly rozšiřováním těžby uhlí. V obci stojí historicky i umělecky cenný kostel sv. Jana Evangelisty, který je od roku 1958 kulturní památkou.

Letos chce obec například rekonstruovat chodníky podél hlavní silnice mezi Malým a Vysokým Březnem, opravit tam čtyři autobusové zastávky a vytvořit čtyři osvětlené přechody pro chodce. O dotaci žádá prostřednictvím organizace MAS Naděje, která pomáhá v regionu rozvíjet venkov.