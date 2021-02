„Tady se nežije špatně. Výhoda je, že Most je blízko, takže se tu dá kombinovat vesnický život s městským servisem,“ říká starosta Lišnice Petr Pillár. Do města by nikdy nešel bydlet. Jediné, co mu chybí, je pořádný les za humny, kam by mohl chodit na houby.

Zdroj: DeníkCo se vám loni jako obci povedlo? Jakou jste si udělali radost?

Udělali jsme si radost novým veřejným osvětlením. V roce 2019 jsme zahájili velký projekt na kompletní výměnu starých lamp za nové s LED technologií. Hotovo bylo v roce 2020 a stálo nás to 1,8 milionu korun, z toho polovinu jsme uhradili z dotace od ministerstva průmyslu a obchodu a na zbytek jsme si vzali od banky úvěr, který budeme postupně splácet. Celkem se vyměnilo 108 svítidel v Lišnici, Nemilkově a Koporeči. Předpokládáme zhruba čtyřicetiprocentní úsporu energie, čímž ulevíme obecnímu rozpočtu.

Je únor a z komínů stoupá kouř. Jak jste na tom s ekologií?

V roce 2020 jsme se zapojili do krajského programu kotlíkových dotací, na který navázala státní aktivita podporující výměnu stávajícího topení za tepelná čerpadla. Na předfinancování mohou lidé od obce dostávat bezúročné půjčky. Peníze na ně poskytuje obci stát. Takto jsme loni podpořili čtyři domácnosti, které si vyměnily kotel na pevné palivo za tepelné čerpadlo. Celkem naše obec rozdělila 800 tisíc korun a letos budeme s největší pravděpodobností mít jednoho příjemce, takže nakonec vydáme rovný milion korun.

Takže máte v obci čistější vzduch?

Žádné měření jsme neprováděli, ale faktem je, že každý kotel, který se vypne v nějaké mikrolokalitě, je na ovzduší znát. Na našem sídlišťátku, kde je třináct okálů, ubyly dva kotle.

Na co se letos chystáte?

V Koporeči, kde sedlák Wenzel Gallin kdysi vyšlechtil hrušky koprčky, chceme připravit zhruba šest až sedm stavebních pozemků pro nové rodinné domky. Brzy vyhlásíme veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na vodu, kanalizaci, čističku, osvětlení a komunikaci. Realizaci chceme začít v roce 2022, což si vyžádá další investici. Představa je, že pozemky rozparcelujeme, uděláme sítě a takto připravené je prodáme.

Máte komu?

Zájem o bydlení je. Nemine týden, aby se někdo neozval. Lidi stále shánějí pozemky na stavbu domků. Naše lokalita je určena k zástavbě už dlouho. Pokud se využije zájem lidí o postavení domečku, tak vesnici to zase trochu rozsvítí a pomůže to dalšímu rozvoji.

Rozvojové plochy pro bydlení máte i v Nemilkově a Lišnici?

Souvislé velké plochy na výstavbu desítek domků obec nevlastní. Pozemky vhodné pro bydlení u nás najdete, ale jsou soukromé. Na to, co s nimi bude, nemáme vliv. O to složitější je pak obecní plánování.

Co vás ještě čeká?

V roce 2024 se bude provádět kompletní modernizace nadzemního vedení nízkého napětí v Koporeči. V té souvislosti nám ze stávajících stožárů zmizí lampy veřejného osvětlení, takže se na to budeme muset nachystat. Čeká nás i projekt na opravy nádrží v Koporeči a Nemilkově. Takže letos v podstatě děláme přípravné věci, abychom měli v šuplíku dokumentace a mohli je podle potřeby využít.

Jak jste prožili loňský rok z pohledu covidu a jak to letos bude s kulturou?

Před první lockdownem jsme uspořádali obecní ples a pak zase dlouho nebylo nic, ani pálení čarodějnic, ani dětský den. V letním rozvolnění jsme stihli štrůdlování, ale tím kultura skončila. Přišli jsme o koncert v kapli i o rozsvěcení vánočního stromu. Naštěstí top akce byly, ples a štrůdlování.

Kde míváte ples?

Dlouhodobě ho máme v Poleradech, kde si půjčujeme sál pro sto lidí. Ten pro naše potřeby podle mě bohatě stačí.

Takže nechystáte stavbu svého obecního domu? Jste na to malá vesnice?

Já si myslím, že každá obec má mít vlastní kulturní zařízení, kde se dá udělat ples, besídka nebo veřejné projednávání. Problém Lišnice je v tom, že nikdy nebyla vlastníkem významných místních budov. Kdysi si jich tu většinu vlastnil státní statek. Tenkrát nebyl problém si od něj prostory půjčovat. Obec mívala od statku k dispozici pěkný sál v bývalé závodní jídelně, jenže po roce 1989 se vše zprivatizovalo. Jídelna tak zůstala součástí bývalého pivovaru, který je v soukromých rukou a v havarijním stavu. Dnes je složité najít způsob, jak areál dostat do majetku obce. Opravu by obec finančně neutáhla a otázkou by také bylo, co ze zchátralého objektu udělat a kde vzít peníze na provoz.

A co kulturák někde postavit?

Nemáme ambice ho stavět na zelené louce, protože urbanistika Lišnice je léta stejná a v omezeném prostoru není pro kulturák místo. To by se musela využít nějaká stavební proluka nebo předělat nějaký stávající objekt.

Má obec ještě nějaký problém?

Problém máme s vrakovištěm, které narušuje pohodu v obci. Dlouhá léta tvrdíme, že areál za okály je provozován v rozporu s předpisy. Úřady zatím nedokázaly vyvinout takový tlak, aby soukromý vlastník zjednal nápravu v zájmu obyvatel obce.

Zaujalo mě, že máte v obci i v zimě sáčky na psí exkrementy.

Snažíme se. Ono když pak sekáme trávu, tak není úplně příjemné chodit po exkrementech. Na veřejných prostranstvích je to už do určité míry standard. Sáčky jsou i v Koporeči a Nemilkově. A máme pozitivní zpětnou vazbu, lidi si to pochvalují.

Petr Pillár

Rodák z Mostu, v Lišnici žije od jara 1989. Komunálním politikem je už třetí desetiletí. Vystudoval Střední zemědělskou školu v Litoměřicích a regionální rozvoj na UJEP Ústí nad Labem.

O obci

Lišnice má 126 obyvatel a její osady Nemilkov 37 a Koporeč 35. Za nákupy, do práce, k lékaři a do škol dojíždějí do okolních obcí a měst. V Lišnici sídlí obecně prospěšná společnost MAS Naděje založená městy a obcemi za účelem rozvoje a podpory venkova. Lišnice je malá vesnice s nízkými příjmy, takže si nemohou každý rok dovolit větší investici, i když by na ni získaly dotaci.

Lišnice má ve znaku hrušky. Jsou připomínkou koprček, odrůdy, která jako pozdní zimní máslovka vznikla v osadě Koporeč. Koprčky vyšlechtil sedlák Wenzel Gallin (1722 – 1802), který má ve vsi pomník. Jeho hrušky se vyvážely do ciziny, dokonce až do Ruska. V roce 1900 měla tzv. Koporečská hrušeň svůj stánek v ovocnářské zóně na Světové výstavě v Paříži.

Lišnice je starobylá ves. Selský zámeček je z roku 1614, přestavěný byl v roce 1820. Od roku 1750 žila v obci silná komunita Židů, kteří měli v obci i svou modlitebnu. Pivovar ukončil výrobu v roce 1905.