Jiří Fröhlich v obci žije trvale od roku 2014, předtím do ní dojížděl kvůli své nemovitosti.

Jak byste popsal cizímu člověku Volevčice?

Je to klidná vesnice a taky bych mu řekl, že docela hezká a útulná.

Volají vám zájemci o bydlení v obci?

Občas někdo zavolá. Není to jednou týdně, ale párkrát do roka se nějaký zájemce ozve a ptá se, jestli u nás máme volné pozemky.

A máte nějaké plochy na stavby domků?

V územním plánu na to máme vyčleněné území, ale zatím ho nechceme využít. Jedná se o území poblíž nové výstavby. Je to záložní plocha, když bude potřeba.

Kam tedy obec směřuje? Chcete zůstat vesničkou, která si chrání své současné hranice?

Tak by se to dalo říct. Být menší vesnicí a moc se nerozrůstat. Základ máme dobrý. Minulý starosta byl docela čilý a dost věcí se tu opravilo, třeba chodníky. Na to jsme navázali v roce 2019, kdy jsme vyměnili část starého osvětlení za nové LED. V budoucnu bychom možná ještě zrekonstruovali jednu ulici za kostelem a obnovili požární nádrž.

Obyvatelé Volevčic mi řekli, že jim vadí hluk z blízké elektrárny Počerady. Jak to řešíte?

Hluk tu opravdu je. Nejdříve jsme o tom museli zástupce elektrárny přesvědčit a vysvětlit jim, že je to pro obec nepříjemné. Teď už to ví a tvrdí nám, že se s tím snaží něco dělat. Jenže to nám nestačí. Budeme si muset udělat sami měření a řešit to přes hygienu. Třeba dnes v noci byl dost velký hluk.

Jednáte s elektrárnou o kompenzacích, třeba o příspěvcích na opravy v obci?

O tom jsme nejednali, my spíše potřebujeme, aby tu hluk nebyl. Někdy je to opravdu hrozné. Peníze za hluk dokážeme oželet, zdraví je přednější.

Řešíte v obci nějaký jiný dlouhodobý problém?

Ani ne, ten hluk je asi největší problém.

U kostela chátrá bývalý statek, kterému se prý říkalo „volevčické národní divadlo“, protože vypadal velmi reprezentativně. Dá se s tím něco dělat?

Jako obec do toho nemůžeme zasahovat, protože nemovitost má soukromého vlastníka. Část budovy kdysi spadla a areál je nevyužitý. Kdysi to ale opravdu vypadalo pěkně.

Jaké investice pro tento rok v obci chystáte?

Na obecním úřadě chceme vyměnit zastaralé vytápění za ekologičtější a v celé obci budeme dělat obnovu zeleně. Některé staré stromy se budou muset pokácet, ale necháme vysadit nové. Někde zkrátka ubereme, někde přidáme.

Loni jste dělali něco většího?

Byly to spíše menší akce. Měli jsme dotace na výměnu zdrojů tepla pro rodinné domy, pak proběhly nějaké dodělávky u nových domků a terénní úpravy. Jsme malá obec, hospodaříme s příjmy kolem tří až čtyř milionů korun ročně.

Všiml jsem si, že na dětském hřišti máte igelitem pečlivě zabalené herní prvky. Proč?

To je kvůli zimě, prvky tím chráníme před nepřízní počasí. Hřiště je stejně přes zimu zavřené.

Teď je toho hodně zavřeného všude. Jaký byl vůbec loni v obci kulturní život?

Kvůli covidu to bylo samozřejmě slabé. Naposled jsme měli oslavu MDŽ a od té doby bylo vlastně všechno odvolané. Jinak míváme třeba čarodějnice, turnaj ve volejbalu, vánoční koncert nebo posezení s hostem.

Budete letos něco organizovat?

Pokud nám to epidemická situace dovolí, tak určitě.

Volevčice

Volevčice mají 121 obyvatel. Malá obec se nachází v jižní části Mostecka poblíž Polerad a Bečova, zhruba 8 kilometrů od centra města Most. Do obce zajíždí autobus z Mostu, je tam i železniční zastávka.

První písemná zmínka o Volevčicích je z roku 1333. V okolí se pěstovala hlavně pšenice a žito. V polovině 18. století v obci hospodařilo sedmnáct sedláků. Dominantou je kostel sv. Prokopa, původně gotický kostel sv. Havla ze 14. století. Těžba uhlí v malých dolech se obce nedotkla a díky tomu si zachovala zemědělský ráz. Obci patří bývalá hospoda, kde je „kulturáček“ a obchůdek. U obce je Přírodní památka Velká Volavka s chráněným stanovištěm slanomilné květeny.