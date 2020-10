/ROZHOVOR/ Povolební jednání nebudou jednoduchá, připouští nejmladší lídr z partají, které se letos ucházely o mandáty v krajském zastupitelstvu. S dvojciferným výsledkem a třetím místem v Ústeckém kraji je benešovský exstarosta s výsledky voleb pro Starosty a nezávislé (STAN) naprosto spokojený.

Volební štáb Starostů a nezávislých s lídrem Filipem Ušákem | Foto: Deník/Karel Pech

Jak hodnotíte výsledek STAN?

Myslím si, že jsme dokázali udělat obrovský výsledek, dvojciferné číslo je to, o čem jsem mluvil v předvolebních pozitivních velikášských řečech, nicméně se to opravdu povedlo. Třetí místo zhruba s 11 procenty a se sedmi křesly v krajském zastupitelstvu považuji za obrovský úspěch a závazek směrem k tomu, abychom mohli aktivně zasahovat do situace na krajském úřadě. Já jsem z okresu Děčín, kde jsme skončili dokonce druzí za ANO, to je další radost, kterou mám.