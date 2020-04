Pro atypickou kavárnu, která je od března zavřená a bojuje o přežití, je setkávání důležité, protože zařízení funguje jako kulturní a komunitní centrum. Než rozhovor s kavárnicí Klárou Smrčkovou začal, hrála v opuštěné provozovně kavárny The Most na piano smutnou baladu Lásko mého života od skupiny Queen. Až se kavárna znovu otevře, v což všichni doufají, zazní od stejné kapely We Are the Champions. „Neboť to celé zvládneme a společně to oslavíme,“ říká Klára Smrčková, která o kavárně hovoří jako o živém organismu, v němž jsou hosté i personál propojeni. Krize to nemá změnit.

Pocházíte ze zdravotnické rodiny. Pomohlo vám to lépe chápat tuhle podivnou koronavirovou dobu a snášet roušku?

Určitě, od dětství jsem poslouchala matku mikrobioložku, která vždycky říkala, že nás jednou zabije vir. Tehdy jsem se tomu smála, ale dnes mi úsměv trochu ztuhl. Snažím se dodržovat daná opatření i vzhledem ke stáří mých rodičů, a proto mi rouška nedělá zas až takový problém.

Jaké to je vidět kulturní kavárnu prázdnou a tichou?

Smutné, depresivní a plné otazníků, co bude dál…

Co bude s provozem dál?

Záleží na tom, jestli se provozovnu podaří zachránit. Pokud ano, tak věřím, že se k nám do kavárny vrátí lidé, kteří k nám chodívali. V souvislosti s krizí jsem si uvědomila, jak mi ti lidé chybí, a že to nejsou jen zákazníci, ale svým způsobem také přátelé. Proto věřím, že se vrátí a budeme si ještě vzácnější.

Může veřejnost nějak pomoci, aby The Most café a komunitní centrum v něm nezaniklo?

Ano, nedávno jsme na podnět některých zákazníků i po vlastním uvědomění si, v jaké situaci opravdu jsme, začali žádat o pomoc veřejnost. Spustili jsme na facebooku akci Zachraň svou kavárnu.

Je něco, co vás teď uklidňuje?

Uklidňuje mě fakt, že se naši zákazníci o kavárnu během celé této situace zajímají. Zajímá je, zda otevřeme, jak mohou pomoci… To mě doslova dojímá a věřím, že máme všichni stejný cíl, a to, aby tento společný svatostánek nezanikl.

V kavárně jste pořádali výstavy, besedy, koncerty a před ní byly různé happeningy. Budete v tom pokračovat, až zákazy skončí?

Určitě, pro nás se konceptuálně nic nemění. Pouze musíme vymyslet, jak naložit s akcemi, které nebylo možné v této době uskutečnit. Plánujeme celkem s předstihem, například vernisáže máme obsazené na celý rok 2020.

Povoláním jste učitelka angličtiny. Jak jste se ke kavárně vůbec dostala?

Byl to celkem impulz v té době jsem byla na mateřské dovolené a do školství jsem popravdě neměla moc chuť se vracet. Začala jsem přemýšlet o jiné práci. Vzhledem k tomu, že jsem šest let žila v Anglii, a tam jsem převážně dělala kávu, napadlo nás zkusit otevřít kavárnu. Můj partner v té době byl herec, muzikant, a tak jsme to pojali kulturně. Ale upřímně, kavárna si šla svou vlastní cestou a podoba, ve které byla před zavřením, byla výsledkem v podstatě lidí, kteří ji navštěvují.

Jak vás ovlivnil pobyt v Anglii? A nechtěla jste tam zůstat?

Anglie mě určitě ovlivnila v mnohém. Jak jsem již zmínila, naučila jsem se dělat kávu, a také jsem se zdokonalila v anglickém jazyce. Taky si myslím, že jsem si přivezla trochu nadhled a díky tomu spoustu věcí vidím a řeším selským rozumem, což je pro Anglii typické. Neberu si věci tak jako dřív, nekroutím se a naopak beru věci tak, jak jsou, což mi vlastně pomáhá i v momentální krizi. Anglie mi chybí, ale doma jsem zde.

Teď učíte studenty ve Velebudicích. Vlastně nyní můžete jen na dálku. Jak taková kantořina vypadá?

Abych se přiznala, pro mě je to velmi náročné, jsem spíš zvyklá na budování vztahu se žáky a komunikaci s nimi. Posílat úkoly pouze přes emaily není úplně můj šálek kávy. Ale učím se také za běhu, mám v plánu posunout mé vlastní vědomosti a schopnosti až na konferenční hovory.

Jako matka doma ještě učíte své dva malé školáky. Co to všechno obnáší? Musíte taky víc vařit?

Ano, vaření je moje veliká noční můra. Průměrný den nyní probíhá tak, že moje šestiletá dcera sedí v kuchyni, říká mi paní učitelko, čte mi a já odbíhám k hrncům. Větším problémem je syn v sedmé třídě zde musíme být velmi důrazní, protože samostudium moc nezvládá. Je to boj.

Když vám skončí povinnosti, jak nejraději odpočíváte?

Je to zvláštní, ale i přes všechen ten kolotoč se opravdu snažím najít si chvíli i sama pro sebe, buď formou procházky nebo četbou knih. V této chvíli to pociťuji jako velmi důležité.

Jste rodačka z Mostu. Co se v něm podle vás musí ještě změnit, aby se lidem lépe žilo?

Přála bych si, aby se lidé o své město více zajímali, aby se neuzavírali tolik do svých vlastních světů a byli víc vnímaví vůči svému okolí a městu. Ono nestačí pouze poukazovat na to špatné. O to se vlastně snažím i v kavárně, ukazovat, že se na sebe můžeme víc usmívat. Budu znít jako sluníčkář, ale je to tak.

V kavárně jste poskytli prostor pro aktivní lidi, kteří mají energii Most oživovat a zkulturňovat. Čím to je, že se tu najednou objevili?

Nemyslím si, že se objevili, kulturní podhoubí v Mostě bylo vždy, jen jsme možná dali lidem příležitost to víc ventilovat. Líbí se mi, že naše zeď určená výstavám, je pro všechny. Pro nás je umělcem každý, kdo něco vytváří. Nejkrásnější na tom celém je, že veškeré akce fungují na požádání z druhé strany. My organizujeme pouze festival Recykult, jinak to opravdu jede samo. Takže nikoho neobjevujeme, jen dáváme příležitost být viděn a slyšen.

Kavárna sousedí s kulturním domem Repre, kam se má přestěhovat městská knihovna, kino a víc kultury. Vnímáte to jako konkurenci?

Takhle o tom vůbec nepřemýšlím. Jsem zastánce názoru, že pokud mají lidé kam chodit a chodí tam rádi, dává to smysl.

Až se Repre kvůli rekonstrukci oplotí a začne stavební rachot, kavárnu to asi znovu omezí. Nemáte z toho obavy?

Největší obavu mám z toho, že se nám zakryje výhled na hrad Hněvín. (smích) Rekonstrukci Repre velmi fandím a vidím ji jako příležitost pro další rozvoj centra, tudíž i kavárny.

Jakou písničku zahrajete na piano v kavárně, až po pandemii přijde první host?

Jsem trochu v rozpacích, neboť píseň, kterou jsem hrála při vašem entrée, je jedna ze tří, které momentálně umím, nejsem muzikant. Je ale pravda, že mě již zákazníci žádali, abych natrénovala, shodou okolností, také od Queen, písničku We Are the Champions, neboť to celé zvládneme a společně to oslavíme.

Klára Smrčková

• Kavárnice a manažerka kulturní kavárny The Most café v centru Mostu a zároveň učitelka angličtiny.

•Je jí 41 let a je mosteckou rodačkou. V Mostě chodila na 11. základní školu a na gymnázium.

• K jejím zálibám a koníčkům patří kultura, rodičovství, knihy, procházky v přírodě a esoterika. Její oblíbenou kávou je Brazílie Santos presso macchiato s kokosem a bezlaktozovým mlékem, má ráda indické jídlo, knihu Richarda Bacha Most přes navždy, film Moje borůvkové noci a tvorbu anglického street artového umělce Banksyho.

The Most café

- Vůně kávy, výstavy, koncerty, autorské čtení, besedy, rodinné festivaly.

- The Most café vzniklo v roce 2017, kdy začalo oživovat omšelou část centra Mostu kolem Repre. Kavárna vznikla z iniciativy několika nadšenců, kteří chtěli vytvořit něco, co jim ve městě chybělo. Aby lidé společně poseděli, odpočinuli si, něco zažili, dozvěděli se a měli zároveň prostor představit ostatním, co dokážou. Třeba zpívat, malovat obrazy nebo fotit.

- Kavárnu si oblíbily i hudební skupiny a různé občanské iniciativy.

- Na loňský festival Vesmírný recykult, který kulturní centrum spolupořádalo, dorazilo na přilehlé prostranství 2 000 lidí.