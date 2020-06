Mostecký deník a Ponte reports přinášejí rozhovor s primátorem statutárního města Most Janem Paparegou.

Jan Paparega | Foto: reprofoto Ponte reports

Ten mimo jiné říká, že finanční ztráta pro město Most v důsledku koronavirové pandemie je značná a promítne se do realizace některých investičních projektů. Ale nejen o tom je řeč. Také hovoří o tom, jak to v Mostě vypadá s rozšířením tramvajové tratě, jak s vyloučenými lokalitami a tolik diskutovaným kontejnerovým bydlením.