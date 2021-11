Ty nejtěžší covidové případy z regionu končí u něj na oddělení. Už dva roky. A nyní se na jeho tým a další lékaře valí další vlna koronaviru. O očkování, třetích dávkách, možnostech, jak zmírnit dopad dalšího útoku koronaviru, i o léčbě zákeřné nemoci se rozpovídal v rozhovoru pro Deník.

Další mohutný atak koronaviru je tady, řítí se na nás další velká vlna. Kde jsme udělali chybu?

Chybu udělali ti, kteří měli přijít a nepřišli. A to v tomto případě byli lidé, kteří měli přijít na očkování. Je to podle mého jasné. Od června jsme čekali v očkovacích centrech s tisícovou kapacitou a chodily tam jen desítky lidí. Máme tady stále 40 % neočkované populace, to je obrovské množství lidí. A mezi nimi jsou statisíce seniorů, statisíce lidí, kteří mají nějaké choroby, u kterých je vysoké riziko závažného průběhu covidu, hospitalizace, nutnosti využití ventilátorů či smrti.

Dá se ještě tato vlna zastavit? Nebo dají se ještě alespoň zmírnit její následky?

Stále vyzýváme k očkování, což je jediné dlouhodobě řešení. Očkování funguje. Ale je jasné, že když se někdo nechá dneska očkovat poprvé, tak ochranu získá až za pět týdnů a neřeší to, co bude za týden, za dva, za tři. Proto jsem říkal, že měli přijít v květnu, červnu, červenci. Ale jsme vděční, že se nyní opět zvedl zájem o očkování, že chodí více lidí, že se vše opět podařilo trochu rozhýbat. Ale co se týká těch nadcházejících dnů, platí úplně jednoduché pravidlo. Vyhýbat se riziku, vyhýbat se kontaktům, neohrožovat druhé.

Co konkrétně ještě můžeme udělat proto, aby se neopakoval scénář jako na jaře nebo loni na podzim?

První rada je, pokud jste nastydlí, cítíte se nemocní, tak proboha zůstaňte doma. Máte nějakou virózu, nevíte jakou, tak nechoďte do práce. Vím, že doba je zlá, všichni potřebují peníze, vše se zdražuje, ale nestojí to za to. Moc prosíme, jestliže jste nemocní, máte rýmu, kašel, zvýšenou teplotu, před lety jste s tím běžně chodili do práce, tak teď ta doba na to není vhodná. Jestliže se někdo necítí zdráv, měl by zůstat doma, o to moc prosíme.

A druhá rada? Vyhnout se hromadným akcím?

Ano, druhá rada je, vyhýbejme se místům, kde je velké nahromadění lidí, držme si odstup. Netiskněme se na nikoho a když už je to nutné, ve vlaku, v autobuse, tak tam je opravdu nezbytný respirátor. Tedy zůstaňme nemocní doma, vyhýbejme se davům, místům, kde je velké množství lidí. Tam, kde se tomu vyhnout nelze, tam důsledně používat respirátor.

Čím dál více lidé respirátory odkládají.

Respirátor se má používat tam, kde je riziko. Je nesmysl ho nosit v přírodě, v lese, někde na vsi, kde nejbližší člověk je ode mě 200 metrů, proč bych tam proboha nosil respirátor. Nebo když jsem sám v autě, sám v kanceláři, nebo od nejbližšího člověka v kanceláři sedím 10 metrů. Respirátor je opravdu důležitý tam, kde jsem blíže než dva nebo tři metry od někoho nebo když si nemohu zajistit ten distanc. To, že se u nás pravidla nedodržují, to tak prostě je. Občas se někdo ptá, proč je to u nás s epidemií jinak než třeba v Německu. Protože v Německu jsou ukáznění, dodržují pravidla. To samé třeba Švédsko. Chovají se zodpovědně. I my bychom se měli chovat rozumně, protože to je jediná cesta.

S koronavirem už bojujete nějaký čas. Jak se za tu dobu posunula léčba?

Za ten rok, či rok a půl, jsme se hodně posunuli. Máme jasné a osvědčené postupy, víme, které léky kdy podávat. Máme léky, které o třetinu sníží riziko smrti. To je skvělé číslo. Léky proti srážení krve, kortikoidy, máme remdesivir a další nové léky, které pomáhají lidem v těch nejtěžších stavech. Máme monoklonální protilátky, které pomáhají lidem na začátku nemoci, když jsou rizikoví. Je už poměrně velká paleta možností léčby, lékaři už to znají. Přesto je potřeba říct, že i s tímto velikým pokrokem v léčbě stále budou někteří lidé umírat. Stále je to číslo docela hrozivé, 1,7 % z prokazatelně nakažených. Moc prosíme všechny, kteří mohou sebemenším způsobem přispět, svým chováním, aby zemřelých bylo co nejméně, aby se chovali zodpovědně.

Ve špitálech přibývá také očkovaných pacientů.

Očkování funguje. Je to velmi významná zbraň v boji s koronavirem. Ano, i někteří očkovaní končí v nemocnicích. Jde ale v drtivé většině, téměř výhradně, o starší pacienty, kteří byli očkovaní nejdříve. A stejně jako u jiných očkování, také očkování proti koronaviru u starších lidí rychleji ztrácí účinnost, s věkem se rychleji ztrácí imunita. Často mají tito pacienti také další nemoci. Stále je tady výrazně, dramaticky více těch neočkovaných. Očkování v různých věkových skupinách chrání třikrát, pětkrát, desetkrát více před nemocnicí oproti těm, kteří jsou neočkovaní. A hlavně chrání před těmi závažnými průběhy. Kdybychom neměli očkování, tak bychom měli nemocnice zaplněné mnohem více a už v tuto chvíli bychom měli zahlcená lůžka intenzivní péče.

Můžete nějak vyčíslit, kolik očkovaných končí na intenzivní péči?

V té intenzivní péči, v těch těžkých stavech a na ventilátorech, naprosto převažují neočkovaní. Pokud jsou to očkovaní, tak jsou to opravdu hodně staří lidé, dominantně senioři ve vysokém věku, kteří nestihli tu třetí dávku, už se jim snížila účinnost očkování. Opravdu musíme vyzvat všechny, kteří jsou starší 60 let a mají šest měsíců od druhé dávky, aby si určitě tu posilující dávku nechali dát. Výrazně to doporučujeme. Riziko hospitalizace je dramaticky závislé na věku. Protože před tou nemocnicí a intenzivní péčí opravdu vakcína chrání. Není to stoprocentní řešení, neochrání úplně každého, ale stále je to jediné dlouhodobé účinné řešení.

Stále je v Ústeckém kraji zhruba 40 tisíc seniorů nad 60 let neočkovaných. Jak je přesvědčit?

Velmi obtížně. Narážíme často na obrovský odpor. Bohužel, některé odpírače nepřesvědčí ani pobyt na intenzivní péči nebo špatná zkušenost z rodiny.

Neočkovaných je také řada seniorů například z horských vesnic. Mají pocit, že se s koronavirem nesetkávají.

Pocit bezpečí, například lidí z odlehlejších vesnic, je velmi zrádný. A oni se často kvůli tomu nenechají očkovat, myslí si, že se s nikým nepotkávají. Ale jdete někam na nákup, nebo tam jedete autobusem. Chcete se vidět s dětmi či vnoučaty, staví se na kávu a už vás mohou nakazit. Je to falešný pocit bezpečí. Řada pacientů se k nám bohužel dostává zbytečně. Kdyby se nechali naočkovat, je velká pravděpodobnost, že by nemuseli u nás být, neměli by těžký průběh.

Co třetí dávka a lidé v produktivním věku?

U seniorů je to jednoznačné, tam je to moc potřeba, co nejdříve. U lidí pod 60 bych se za tu třetí dávku určitě přimlouval, ale nemusí to být hned ten den, co vám přijde SMS. Týden či měsíc se nic nestane.

Budeme chodit i na další dávky?

Já nerad věštím z křišťálové koule. Ale je to pravděpodobné. V tuto chvíli nejsou žádné údaje o tom, jestli bude nějaká čtvrtá dávka a kdy. Připravuje se očkování dětí od 5 do 12 let. Uvidíme, jak to bude.

Jak velká vlna nás čeká?

To nevíme. Ale máme výhodu v tom, že jsme si to už dvakrát nazkoušeli. Už víme, jak postupovat. Řada lidí je také naočkovaných.

Bude to poslední vlna?

To určitě nebude. Virus si trochu dělá, co chce, všude ve světě. To, že předpokládáme nějaký drobný pokles a že další vlna ještě určitě bude po novém roce, to si myslím, že už je všem jasné. Můžeme doufat, že bude menší. Je i na nás, jaká bude, když budeme očkovat více.