Bruslí od tří let a už v deseti se smiřoval s tím, že z něj žádný vrcholový krasobruslař nebude. Rozhodl se pro show. Začal jezdit s muzikálem na ledě a salta na bruslích seká, jako Baťa cvičky. Vyzkoušel si na vlastní kůži, co znamená pojem „ruská krasobruslařská škola“.

Co musí správný krasobruslař mít, v kolika je dobré s krasobruslením začít, co se na ledě děti učí jako první nebo jak se trénuje takové salto na ledě, to se dozvíte v rozhovoru.

Zdroj: Youtube

Krasobruslař František Kordík: V Rusku trénují až pětkrát denně Zdroj. YouTube.com/Ponte reports