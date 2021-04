Mostecký deník a Ponte reports přinášejí rozhovor s Petrou Petrlíkovou z Destinační agentury Krušné hory.

Petra Petrlíková. | Foto: Reprofoto Ponte reports

Destinační agentura Krušné hory je jednou ze čtyř destinačních agentur působících v Ústeckém kraji. Jejím cílem je, v co nejlepším světle odprezentovat Krušné hory. Jak se jí to daří? Sezonu každoročně zahajuje Jarní cyklojízdou. Jak tomu bude letos? Čím jsou Krušné hory jedinečné nebo jaké projekty či aktivity Destinační agentura Krušné hory pořádá? Nejen to se dozvíte v rozhovoru.

